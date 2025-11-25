Sen ne kadar kış insanısın?

1/10
Hava sıcaklığı 5 dereceye düştü. İlk tepkin?
Montlar, kazaklar, atkılar… Geliyor gönlümün efendisi!
Bir tık üşüdüm ama sorun değil.
Kat kat giyinmeden evden çıkmam! Hiç çıkmasamda olur...
5 derece mi? Yardım edin!
3/10
Kışın favori içeceğin hangisi?
4/10
Kış kombinleri hakkında ne düşünüyorsun?
En sevdiğim şey! Kat kat giyinmek benim doğamda var.
Güzel ama fazla uğraştırıyor.
Atkı + bere + mont = hayat kurtarır.
Yaz kombinleri daha sade, daha rahat!
5/10
Kar yağdığında hangisisin?
Dışarı çıkıp fotoğraf çeken
Kar topu oynayan / kardan adam yapan
5 dışarı dakika çıkıp, story atıp geri giren
6/10
Kış tatili dendiğinde aklına ilk ne geliyor?
Bol kar, kayak, sucuk ekmek!
Ahşap şömineli bir dağ evi
Tatil demek yaz demektir, kış tatili bana göre değil.
7/10
Sabah işe/okula giderken hava 3 derece. Ne yaparsın?
“Oh mis!” deyip yürümeyi tercih ederim.
Üşürüm ama yine de yürürüm belki.
Otobüs duraklarında donmamak için dua ederim.
Kat kat giyinip gene donarım.
9/10
Sana göre kışın en iyi yanı nedir?
Her şey! Hava, kalın kıyafetler, sıcak içecekler…
Hiçbir yanı iyi değil, kusura bakmasın.