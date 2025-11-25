KADIN

Sen ne kadar kış insanısın?

Kimi için kış; sıcak çikolata, sıcacık kazaklar ve romantik yağmur sesleri… Kimi için ise üşümek, durmadan akan burunlar ve sürekli “Hava neden bu kadar erken kararıyor ya?” serzenişi. Peki sen gerçekten bir “kış insanı” mısın? Hazırsan başlayalım, bakalım ruhunun mevsimi hangisi… ❄️🔥

1/10

Hava sıcaklığı 5 dereceye düştü. İlk tepkin?

Hava sıcaklığı 5 dereceye düştü. İlk tepkin?
Montlar, kazaklar, atkılar… Geliyor gönlümün efendisi!
Bir tık üşüdüm ama sorun değil.
Kat kat giyinmeden evden çıkmam! Hiç çıkmasamda olur...
5 derece mi? Yardım edin!
2/10

Aşağıdakilerden hangisi seni daha çok mutlu eder?

3/10

Kışın favori içeceğin hangisi?

Kışın favori içeceğin hangisi?
Sıcak çikolata
Salep
Kış çayı / bitki çayı
Kahve
4/10

Kış kombinleri hakkında ne düşünüyorsun?

Kış kombinleri hakkında ne düşünüyorsun?
En sevdiğim şey! Kat kat giyinmek benim doğamda var.
Güzel ama fazla uğraştırıyor.
Atkı + bere + mont = hayat kurtarır.
Yaz kombinleri daha sade, daha rahat!
5/10

Kar yağdığında hangisisin?

Kar yağdığında hangisisin?
Dışarı çıkıp fotoğraf çeken
Kar topu oynayan / kardan adam yapan
5 dışarı dakika çıkıp, story atıp geri giren
Pencereye koşup izleyen
6/10

Kış tatili dendiğinde aklına ilk ne geliyor?

Kış tatili dendiğinde aklına ilk ne geliyor?
Bol kar, kayak, sucuk ekmek!
Ahşap şömineli bir dağ evi
Termal otel
Tatil demek yaz demektir, kış tatili bana göre değil.
7/10

Sabah işe/okula giderken hava 3 derece. Ne yaparsın?

Sabah işe/okula giderken hava 3 derece. Ne yaparsın?
“Oh mis!” deyip yürümeyi tercih ederim.
Üşürüm ama yine de yürürüm belki.
Otobüs duraklarında donmamak için dua ederim.
Kat kat giyinip gene donarım.
8/10

Kış akşamını nasıl geçirmek istersin?

9/10

Sana göre kışın en iyi yanı nedir?

Sana göre kışın en iyi yanı nedir?
Her şey! Hava, kalın kıyafetler, sıcak içecekler…
Yılbaşı enerjisi
Evde takılma bahanesi
Hiçbir yanı iyi değil, kusura bakmasın.
10/10

Peki en kötü yanı?

Peki en kötü yanı?
Doğalgaz faturası...
Erken kararan hava biraz moral bozuyor.
Üşümek… sürekli üşümek.
Her şeyi!
kış Philips Yaşam Kategorisi
