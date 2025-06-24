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Sen ne kadar minimalist birisin?

Eşyaların fazlalığı seni bunaltıyor mu yoksa “Bir gün lazım olur.” diye her şeyi saklayanlardan mısın? Bu testte sana günlük yaşamınla ilgili birkaç soru soracağız ve minimalizme ne kadar yakın olduğunu bulmaya çalışacağız. Hazırsan başlayalım!

Sen ne kadar minimalist birisin?

👇👇

1/9

Telefonunda kaç uygulama var?

Telefonunda kaç uygulama var?
10’dan az. Gereksiz her şeyi siliyorum.
Telefonumda yer kalmayana kadar hepsini tutuyorum.
Bir 30 kadar var sanırım, saymaya üşendim şimdi.
Sildikçe yükleyenlerdenim. Bir gün kullanmam gerekebilir…
2/9

Çalışma masan hangisine daha yakın?

3/9

Yeni bir eşya almadan önce ne yaparsın?

Yeni bir eşya almadan önce ne yaparsın?
İstek mi ihtiyaç mı olduğunun kıyaslamasını yaparım.
"Gerekli mi?" diye düşünür öyle karar veririm.
İndirimdeyse kaçırmam!
Hoşuma giderse hemen sepete atarım, sonuçta beğenmezsem iade ederim.
4/9

Bir haftalık tatile çıkacağını farz edelim, bize valizini tarif edebilir misin?

5/9

Ne sıklıkla gardırop detoksu yapıyorsun?

Ne sıklıkla gardırop detoksu yapıyorsun?
Vaktim olursa her iki üç ayda bir yapıyorum.
Mevsim geçişlerinde yapıyorum sadece.
Dolabımda yer kalmazsa biraz seçerim...
Gözüme çarpmadığı sürece hepsi benimle!
6/9

Hangisi not alma şeklini daha iyi anlatıyor?

7/9

Çekmecelerini açsak ne görürüz?

Çekmecelerini açsak ne görürüz?
Dolap düzeni konusundan üsüme tanımam!
Bol bol kutu ve organizer!
Biraz karışık ama kendi içinde bir sistemim var.
Açmasak olmaz mı...
8/9

Odanın dekoru nasıl görünüyor?

9/9

Arkadaşlarınla dışarı çıkarken ne kadar sürede hazırlanırsın?

Arkadaşlarınla dışarı çıkarken ne kadar sürede hazırlanırsın?
Genelde ne giyeceğim bellidir, o yüzden en fazla yarım saate hazırlanırım.
Kıyafeti seçmek kolay da makyaj falan derken çok uzun sürüyor ya...
O günkü ruh halime göre değişiyor, bazen 20 dakika sürüyor bazen bir saat içinde bile hazırlanamıyorum.
Her buluşmaya geç kalan o kişiyim....
Anahtar Kelimeler:
Philips Yaşam Kategorisi
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