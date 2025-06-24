Sen ne kadar minimalist birisin?

1/9
Telefonunda kaç uygulama var?
10’dan az. Gereksiz her şeyi siliyorum.
Telefonumda yer kalmayana kadar hepsini tutuyorum.
Bir 30 kadar var sanırım, saymaya üşendim şimdi.
Sildikçe yükleyenlerdenim. Bir gün kullanmam gerekebilir…
3/9
Yeni bir eşya almadan önce ne yaparsın?
İstek mi ihtiyaç mı olduğunun kıyaslamasını yaparım.
"Gerekli mi?" diye düşünür öyle karar veririm.
Hoşuma giderse hemen sepete atarım, sonuçta beğenmezsem iade ederim.
5/9
Ne sıklıkla gardırop detoksu yapıyorsun?
Vaktim olursa her iki üç ayda bir yapıyorum.
Mevsim geçişlerinde yapıyorum sadece.
Dolabımda yer kalmazsa biraz seçerim...
Gözüme çarpmadığı sürece hepsi benimle!
7/9
Çekmecelerini açsak ne görürüz?
Dolap düzeni konusundan üsüme tanımam!
Bol bol kutu ve organizer!
Biraz karışık ama kendi içinde bir sistemim var.
9/9
Arkadaşlarınla dışarı çıkarken ne kadar sürede hazırlanırsın?
Genelde ne giyeceğim bellidir, o yüzden en fazla yarım saate hazırlanırım.
Kıyafeti seçmek kolay da makyaj falan derken çok uzun sürüyor ya...
O günkü ruh halime göre değişiyor, bazen 20 dakika sürüyor bazen bir saat içinde bile hazırlanamıyorum.
Her buluşmaya geç kalan o kişiyim....