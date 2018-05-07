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Sen neye hazırsan o da senin için hazırdır

Kariyer ve Yönetici Koçu Yeşim Yerli Kariyer ve Yönetici Koçu Yeşim Yerli
RUH SAĞLIĞI HABERLERİ  | 07.05.2018 15:22 | Son Güncelleme

Kendimizi sürekli bir şeyleri isteme halinde buluyoruz. Şöyle bir işim olsun, terfi edeyim, şöyle bir yaşamım olsun, şöyle ilişkilerim olsun, şöyle görüneyim, kilo vereyim veya alayım, sigarayı bırakayım, evleneyim veya boşanayım, çocuk sahibi olayım veya daha çok param olsun, bunlardan bazıları. Peki biz istediğimiz o şeye ne kadar hazırız?

Sen neye hazırsan o da senin için hazırdır

HAZIR OLMAK

Günümüzde medya ve sosyal medya da bu konuda bize geniş bir menü sunuyor. Ve sürekli bir isteme halinde buluveriyoruz kendimizi. Bu isteklerimizin bazıları gerçekleşiyor, bazıları ise gerçekleşemiyor. Hiç düşündünüz mü, gerçekleşen isteklerinizle gerçekleşemeyenler arasındaki fark ne?

Belki ilk etapta en yüzeydeki ilk cevaplar, “yeterince iyi değilim” veya “bunun için yeterince yetenekli veya donanımlı değilim” olabilir. En yüzeyden, dışarıdan bakıldığında bunların doğruluk payı var gibi de görünebilir. Ama en derinden kendine sorman gereken soru şu: “Ben buna hazır mıyım?” Bu soruya iliklerine kadar hissederek “evet” cevabını verebiliyorsanız, işte o zaman o istediğiniz şey de sizin için hazırdır ve size doğru yola çıkmıştır.

BİR ŞEYE, HAYALE VEYA HEDEFE HAZIR OLMAK NE DEMEK?

Bir şeye, hayale veya hedefe hazır olmak onun için gerekli içsel çalışmalarımızı yapmış ve netleşmiş olmak demektir.

İstediğim o şeyi elde ettiğimde olduğum yeni “ben” olarak yaşamak nasıl bir şey, ne duygular çağrıştırıyor? Bununla ilgili cesaretim var mı? Veya korkularım neler?
İstediğim o şeyi elde ettiğimde olduğum yeni “ben”, yaşamımda pusulalarım olarak var olan kişisel değerlerimin neresine düşüyor? Örtüşüyor mu, yoksa çelişenler var mı?
İstediğim o şeyi elde ettiğimde olduğum yeni “ben” e dair hangi önyargıları veya varsayımları taşıyorum?

Kendinize bu soruları sorup, gelen cevaplar üzerinde içsel çalışmanızı yapmalısınız. Bu çalışmanın önemli bir diğer aşaması da, o hayaliniz için küçük deneyler yapmak. Temsili bebek adımları atmak veya küçük bir simülasyonunu yapmak. Ve onu yaparken veya o olurken kendinizi gözlemlemek. “Şu an bu hayale ve kendime dair neleri fark ediyorum, ne öğrendim?” gibi sorular sormak.

Evet. Bu çalışmanın sonunda çok daha kararlı ve net bir şekilde bu hayalinize asılabilirsiniz. Veya bunun gerçekten size ait bir hayal olmadığıyla ya da henüz hazır olmadığınızla yüzleşiyor olmak da mümkün. Her durumda, büyük bir netlik ve iç huzuruyla yolunuza devam eder, almanız gerek aksiyonları zamanında almak ile ilgili motivasyon kazanırsınız.

İşte bu sebeple V. Hansen’in bu sözü benim için tüm zamanların en derin ve geliştirici sözü olmuştur. “Sen neye hazırsan, o da senin için hazırdır.”

Kişisel gelişiminiz için her zaman bizi arayabilirsiniz

Kariyer ve Yönetici Koçu Yeşim Yerli
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Anahtar Kelimeler:
kişisel gelişim ruh sağlığı

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