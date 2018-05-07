Sen neye hazırsan o da senin için hazırdır

HAZIR OLMAK

Günümüzde medya ve sosyal medya da bu konuda bize geniş bir menü sunuyor. Ve sürekli bir isteme halinde buluveriyoruz kendimizi. Bu isteklerimizin bazıları gerçekleşiyor, bazıları ise gerçekleşemiyor. Hiç düşündünüz mü, gerçekleşen isteklerinizle gerçekleşemeyenler arasındaki fark ne?

Belki ilk etapta en yüzeydeki ilk cevaplar, “yeterince iyi değilim” veya “bunun için yeterince yetenekli veya donanımlı değilim” olabilir. En yüzeyden, dışarıdan bakıldığında bunların doğruluk payı var gibi de görünebilir. Ama en derinden kendine sorman gereken soru şu: “Ben buna hazır mıyım?” Bu soruya iliklerine kadar hissederek “evet” cevabını verebiliyorsanız, işte o zaman o istediğiniz şey de sizin için hazırdır ve size doğru yola çıkmıştır.

BİR ŞEYE, HAYALE VEYA HEDEFE HAZIR OLMAK NE DEMEK?

Bir şeye, hayale veya hedefe hazır olmak onun için gerekli içsel çalışmalarımızı yapmış ve netleşmiş olmak demektir.

İstediğim o şeyi elde ettiğimde olduğum yeni “ben” olarak yaşamak nasıl bir şey, ne duygular çağrıştırıyor? Bununla ilgili cesaretim var mı? Veya korkularım neler?

İstediğim o şeyi elde ettiğimde olduğum yeni “ben”, yaşamımda pusulalarım olarak var olan kişisel değerlerimin neresine düşüyor? Örtüşüyor mu, yoksa çelişenler var mı?

İstediğim o şeyi elde ettiğimde olduğum yeni “ben” e dair hangi önyargıları veya varsayımları taşıyorum?