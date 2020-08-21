Senagal, Dakar limanındaki 2700 ton amonyum nitrattan 'kurtulmaya çalışıyor'

Senegalli yetkililer, Dakar limanında tutulan 2 bin 700 ton nitratı sevk edecek bir yer aradıklarını açıkladı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği patlamaya 2750 ton amonyum nitrat neden olmuştu.

Dakar limanı da aynı Beyrut'taki gibi kent merkezine çok yakın.

Dakar limanı yetkilileri amonyum nitratın, komşu Mali'ye gönderilecek 3050 tonluk sevkiyatın bir parçası olduğunu belirtti.

Yetkililerin açıklamasına göre bunun 350 tonu hali hazırda Mali'ye gönderildi. Ancak Mali'de bu hafta gerçekleşen askeri darbenin yarattığı belirsizlik nedeniyle, kargonun yakın zamanda Mali'ye gönderilebilmesi pek mümkün görünmüyor.

Senegal hükümeti kargonun sahibinin kimyasalları Dakar'a yaklaşık 30 km mesafede bulunan Diamniadio'da bir depoya göndermeyi talep ettiğini belirtti.

Ancak Senegal Çevre Bakanlığı, deponun gerekli koşulları karşılamadığı ve bu maddenin sevkiyatının neden olacağı çevresel faktörler bilinmediği için henüz bir cevap vermedi.

AFP'ye konuşan Çevre Bakanlığı yetkilisi Baba Drame "Kargonun sahibinden kimyasalların Senegal dışına çıkarılması için gerekli düzenlemeleri yapmasını istedik" dedi.