HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Senatörlerden Pompeo'ya tutuklu Suudi asıllı ABD vatandaşı doktor için mektup

Senatörlerden Pompeo'ya tutuklu Suudi asıllı ABD vatandaşı doktor için mektup

DÜNYA HABERLERİ  | 19.02.2020 07:05 | Son Güncelleme

ABD'li bir grup senatör, bu hafta içinde Suudi Arabistan'a gitmesi beklenen Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya bir mektup göndererek, görüşmelerinde söz konusu ülkede tutuklu bulunan ABD vatandaşı Dr. Walid Fitaihi'nin durumunu da gündeme getirmesi çağrısında bulundu.

Senatörlerden Pompeo'ya tutuklu Suudi asıllı ABD vatandaşı doktor için mektup

Senato Dışilişkiler Komitesine ait internet sitesinde, Demokrat Senatörler Bob Menendez, Patrick Leahy, Chris Murphy, Chris Van Hollen ve Ron Wyden tarafından Pompeo'ya gönderilen mektuba ilişkin yazılı bir açıklama yayımlandı.

Suudi asıllı ABD vatandaşı Walid Fitaihi'nin yaklaşık 2 yıldır suçsuz yere tutuklu olduğu vurgulanan mektupta, "Dışardaki ABD vatandaşlarını özgürlüğüne kavuşturmak Demokrat ve Cumhuriyetçi ABD yönetimlerinin önemli bir önceliğidir." ifadelerine yer verildi.

Senatörler, yüzlerce Suudi vatandaşının Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından hedef gösterildiğini ve Fitaihi'nin de bu kapsamda tutuklanarak işkence gördüğünü belirterek, Pompeo'dan konuya çözüm bulmasını istedi.

Mektupta, şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Bakan, sizden görüşmeleriniz sırasında Suudi hükümetinin en üst düzey yetkililerine Dr. Fitaihi ve ailesinin durumundan bahsetmenizi istiyoruz. Özellikle, sizden Dr. Fitaihi aleyhine devam eden mahkemenin olumlu bir şekilde derhal çözüme kavuşturulmasını ve ABD vatandaşı olan 7 kişilik aile fertlerine uygulanan seyahat yasağının kaldırılmasını talep ediyor, sizi Suudi Arabistan'da haksız yere gözaltına alınan herkesin, özellikle de Amerikan vatandaşlarının haklarını savunmaya çağırıyoruz."

Öte yandan, ABD Temsilciler Meclisindeki bazı vekiller de Pompeo'ya mektup göndererek, benzer bir çağrıda bulunduklarını açıkladı.

Uluslararası basında, Suudi Arabistan'daki "yolsuzluk operasyonları" kapsamında Kasım 2017'de gözaltına alınan Fitaihi'nin "keyfi" şekilde tutuklandığı ve işkenceye maruz kaldığı yönünde haberler yer almıştı.

New York Times da geçen yıl yayımladığı ve Fitaihi'nin durumundan haberdar olan bir arkadaşına dayandırdığı haberinde, 55 yaşındaki Fitaihi'nin Riyad'da bir otelde gözaltında tutulduğu odadan sürüklenerek başka bir odaya götürüldüğü ve burada kendisine işkence yapıldığını iddia etmişti.

Kaynak: AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDüğünlere olur böyle şeyler!Düğünlere olur böyle şeyler!
Trump'tan 11 mahkum için "özel af" kararıTrump'tan 11 mahkum için "özel af" kararı
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
pompeo ABD

En Çok Okunan Haberler

Seda Sayan müstakbel gelini öve öve bitirememiş!

Seda Sayan müstakbel gelini öve öve bitirememiş!

Esad rejimi ve Rus savaş uçakları İdlib'i kan gölüne çevirdi!

Esad rejimi ve Rus savaş uçakları İdlib'i kan gölüne çevirdi!

Survivor'da şok! 2 yarışmacı diskalifiye oldu

Survivor'da şok! 2 yarışmacı diskalifiye oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan FOX'a çok sert tepki!

İçişleri Bakanlığı'ndan FOX'a çok sert tepki!

Arkadaşının eşiyle yakalanınca dehşet saçmıştı! Yeni gelişme

Arkadaşının eşiyle yakalanınca dehşet saçmıştı! Yeni gelişme

Osman Kavala gözaltına alındı

Osman Kavala gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Hava sıcaklığı ilk kez 20 derecenin üstüne çıktı

Hava sıcaklığı ilk kez 20 derecenin üstüne çıktı

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Rusya'dan ilk açıklama

5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Rusya'dan ilk açıklama

Jackie Chan'den 'korona' adımı! Büyük ödül vaadi

Jackie Chan'den 'korona' adımı! Büyük ödül vaadi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Avustralya’da iki küçük uçak havada çarpıştı: 4 ölü

Avustralya’da iki küçük uçak havada çarpıştı

Çin’de Kovid-19 (koronavirüs) salgınında ölenlerin sayısı 2 bini aştı

Koronavirüs can almaya devam ediyor! Ölü sayısı 2 bini aştı

Trump'tan 11 mahkum için "özel af" kararı

Trump'tan 11 mahkum için "özel af" kararı

SpaceX ve Space Adventures uzay turizmi tarihini açıkladı

Tarihi açıklama geldi! Artık çok az bir süre kaldı

Rusya'dan gündemi sarsan ABD çıkışı: Silahlar Türkiye’ye karşı kullanıldı

Gündemi sarsan ABD çıkışı: Silahlar Türkiye’ye karşı kullanıldı

Rus uçağı iniş takımları açılmayınca panik yaşandı

Havada panik anları! Piste inmek için tam 1 saat uğraştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.