Senatörlerden Pompeo'ya tutuklu Suudi asıllı ABD vatandaşı doktor için mektup

Senato Dışilişkiler Komitesine ait internet sitesinde, Demokrat Senatörler Bob Menendez, Patrick Leahy, Chris Murphy, Chris Van Hollen ve Ron Wyden tarafından Pompeo'ya gönderilen mektuba ilişkin yazılı bir açıklama yayımlandı.

Suudi asıllı ABD vatandaşı Walid Fitaihi'nin yaklaşık 2 yıldır suçsuz yere tutuklu olduğu vurgulanan mektupta, "Dışardaki ABD vatandaşlarını özgürlüğüne kavuşturmak Demokrat ve Cumhuriyetçi ABD yönetimlerinin önemli bir önceliğidir." ifadelerine yer verildi.

Senatörler, yüzlerce Suudi vatandaşının Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından hedef gösterildiğini ve Fitaihi'nin de bu kapsamda tutuklanarak işkence gördüğünü belirterek, Pompeo'dan konuya çözüm bulmasını istedi.

Mektupta, şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Bakan, sizden görüşmeleriniz sırasında Suudi hükümetinin en üst düzey yetkililerine Dr. Fitaihi ve ailesinin durumundan bahsetmenizi istiyoruz. Özellikle, sizden Dr. Fitaihi aleyhine devam eden mahkemenin olumlu bir şekilde derhal çözüme kavuşturulmasını ve ABD vatandaşı olan 7 kişilik aile fertlerine uygulanan seyahat yasağının kaldırılmasını talep ediyor, sizi Suudi Arabistan'da haksız yere gözaltına alınan herkesin, özellikle de Amerikan vatandaşlarının haklarını savunmaya çağırıyoruz."