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Sendikalar 1 Mayıs'a hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 11:23 | Son Güncelleme

İşçi ve memur konfederasyonları, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla farklı şehirlerde kitlesel kutlamalar yapacak - Türk-İş Kocaeli'de, Hak-İş ve Memur-Sen Şanlıurfa'da, Türkiye Kamu-Sen Samsun'da program düzenlerken, DİSK ve KESK'in tercihi İstanbul oldu

ÖZCAN YILDIRIM - İşçi ve memur konfederasyonları, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları kapsamında farklı şehirlerde kitlesel etkinlikler düzenleyecek.

Türk-İş Kocaeli'de, Hak-İş ve Memur-Sen ortaklaşa Şanlıurfa'da, Türkiye Kamu-Sen Samsun'da 1 Mayıs programı organize ederken, DİSK ve KESK'in tercihi de İstanbul oldu.

Dünya genelinde işçi ve emekçiler tarafından "Birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü" ilan edilen 1 Mayıs, çalışanları temsil eden konfederasyonlar tarafından kutlanacak.

Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek için geçen yıl 1 Mayıs'ı Hatay'da kutlayan Türk-İş, bu yıl başta kıdem tazminatı olmak üzere çalışma hayatının sorunlarını gündeme taşımak için programını, işçilerin yoğun yaşadığı Kocaeli'de düzenleyecek.

Geçen yıl 1 Mayıs'ta Adana'da olan Hak-İş ve Kocaeli'de bulunan Memur-Sen bu yıl ortak kutlama yapacak. Daha önceki senelerde de birlikte kutlama programları düzenleyen iki konfederasyon, bu yıl 1 Mayıs'ta kitlesel şekilde Şanlıurfa'da olacak.

1 Mayıs'ı İstanbul'da çeşitli sivil toplum kuruluşu ve meslek örgütleriyle kutlama geleneğini sürdüren DİSK ve KESK, bu yıl da programını aynı şehirde yapmayı planlıyor. Geçen yıl Maltepe miting alanında 1 Mayıs'ı kutlayan konfederasyonlar, bu yıl Taksim Meydanı'nda olmak için talepte bulundu.

Geçen yıl 1 Mayıs'ta Anıtkabir'de Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıkan Türkiye Kamu-Sen ise bu yıl Milli Mücadele'nin başlangıcı 19 Mayıs 1919'un 100. yılı dolayısıyla, programını Samsun'da düzenleyecek.

- İstanbul'daki ilk kutlama 1912'de yapıldı

İşçilerin, günlük çalışma süresi konusunda küresel ölçekte dayanışmayla verdiği mücadeleden doğan 1 Mayıs, dünyanın birçok ülkesinde ''Emek Bayramı", "İşçi Bayramı" ve "1 Mayıs Bayramı'' adıyla resmi tatil olarak kutlanıyor.

Tarihi 1890'lı yıllara uzanan işçi bayramı, Osmanlı Devleti sınırlarında ilk olarak 1911'de Selanik'teki tütün, pamuk ve liman çalışanları tarafından kutlanırken, İstanbul'daki ilk kutlama 1912'de yapıldı.

- 2009'da resmi tatil ilan edildi

Türkiye Cumhuriyeti'nin Sovyetler Birliği ile dostluk ilişkileri çerçevesinde, Ankara'da, 1 Mayıs 1922'de işçi bayramı kutlandı. Cumhuriyet tarihindeki ilk resmi kutlama ise 1 Mayıs 1923'te yapıldı.

Milli Güvenlik Konseyince 12 Eylül döneminde resmi tatil olmaktan çıkarılan 1 Mayıs, 2009'da "Emek ve Dayanışma Günü" olarak yeniden resmi tatil ilan edildi.

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