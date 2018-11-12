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Şirket çalışanlarına çip taktı, sendikalar ayaklandı

12.11.2018 14:32 | Son Güncelleme

İngiltere'nin en büyük işveren örgütüyle işçi sendikaları federasyonu, şirketlerin çalışanlara çip taktırması uygulamasının yayılmasından endişe duyduğunu açıkladı.

Şirket çalışanlarına çip taktı, sendikalar ayaklandı

İngiltere merkezli RFID çip üreticisi BioTeq'in şimdiye kadar 150 kişiye çip taktığı belirtiliyor.

Evcil hayvanlara takılanlara benzeyen pirinç tanesi büyüklüğündeki cihazlar, başparmak ile işaret parmağı arasına, derinin altına yerleştiriliyor.

Bu çiplerle, el sallanarak işyeri binasının ana kapıları açılabiliyor, şirket arabaları çalıştırılabiliyor. Çiplere çalışanların sağlık bilgileri de yüklenebiliyor.

Biohax adlı bir İsveç şirketi de çip hizmeti veriyor. Biohax'ın İngiltere'de çalışanlarına çip taktırmaları için büyük hukuk ve finans şirketleriyle görüşmeler yaptığı belirtiliyor.

Söz konusu firmalar arasında yüz binlerce çalışanı olan bir şirketin de olduğu söyleniyor.

'ÇALIŞANLARIN MAHREMİYETİNE SAYGI GÖSTERİLMELİ'

190 bin'den fazla üyesi olan işveren örgütü CBI'dan yapılan açıklamada, bu uygulamanın yaygınlaşmasından kaygı duyulduğu belirtilerek "Şirketlerin rahatsız edici bu uygulama yerine, çalışanlarıyla ilgili başka önceliklere odaklanması gerektiği" vurgulandı.

İşçi sendikaları federasyonu TUC'un Genel Sekreteri Frances O'Grady de çalışanların şimdiden çip takmaya zorlanabileceği endişesini yaşamaya başladığına dikkat çekerek "Bazı işverenler, çalışanların mahremiyet haklarını hiçe sayarak, teknoloji yoluyla mikro yönetim peşinde koşuyor" dedi.

O'Grady, mikroçiplerle, patronların çalışanlar üzerinde daha fazla güç ve denetim elde edeceğini belirterek "İşverenleri bundan uzak durmaya çağırıyoruz" diye konuştu.

90 DOLARLA 335 DOLAR ARASINDA DEĞİŞİYOR

BioTeq şirketinin kurucusu Steven Northam ise, Guardian gazetesine, şimdiye kadar deneme amaçlı olarak 150 kişiye çip taktıklarını, uygulamaya finans ve mühendislik şirketlerinin ilgi gösterdiğini söyledi.

Kendisine ve bir başka şirketinin yöneticilerine de çip taktırdığını söyleyen Northam İspanya, Fransa, Almanya, Japonya ve Çin'e cihaz gönderdiklerini kaydetti.

Bir kişiye çip takmanın maliyetinin 70 sterlinle (90 dolar) 260 sterlin (335 dolar) arasında değiştiği belirtiliyor.

'GÜVENLİĞİ ARTIRACAK'

Eski bir piercing'ci olan Biohax firmasının kurucusu Jowan Österlund da Daily Telegraph gazetesine bu çiplerin hukuk ve finans şirketlerinin güvenliğini artırabileceğini savundu, "Bu şirketler, hassas belgelerle çalışıyor. Çipler yardımıyla bu dosyalara erişimde sınırlamalar getirilebilir" dedi.

Biohax şimdiye kadar çoğu İsveç'te 4 bin kişiye çip taktığı öne sürüyor.

Geçen yıl Wisconsin'deki Three Square Market adlı firma, ABD'de çalışanlarına gönüllülük esasında çip taktıran ilk şirket olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sendika çip çalışan ingiltere işveren

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