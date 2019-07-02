HABER

Senegal ekonomide sınıf atladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 16:11 | Son Güncelleme

Dünya Bankası'na göre, Senegal, düşük gelirli ülkeler kategorisinden orta gelirli ülkeler sınıfına yükseldi - Özellikle son iki yıldır önemli yatırımların yapıldığı ülkede, Türk firmaları otel, havalimanı, spor kompleksi, uluslararası kongre merkezi ve tren yolu altyapısı inşa ederek ekonomik gelişime katkı sundu

Dünya Bankası'na göre, Batı Afrika ülkesi Senegal, son yıllarda gösterdiği ekonomik gelişim sayesinde, düşük gelirli ülkeler sınıfından çıkarak orta gelirli ülkeler kategorisine yükseldi.

Senegal Ekonomi, Planlama ve İşbirliği Bakanlığı, Dünya Bankası verileri ışığında Senegal'in gelir sıralamasına ilişkin verileri paylaştı.

Açıklamada "Dünya Bankası verilerine göre, Senegal, 1 Temmuz 2019’dan itibaren 34 düşük gelirli ülke kategorisinden çıkarak 47 ülkenin bulunduğu 'orta gelirli ülkeler' sınıfına yükseldi." ifadelerine yer verildi.

Bakanlık açıklamasında, yeni verilere göre, ülkede kişi başına düşen milli gelirin bin 26 dolar ile 3 bin 995 dolar arasında değiştiği belirtildi. Açıklamada, 2018 yılında ise kişi başına düşen milli gelirin bin 410 dolar olduğu anımsatıldı.

- Önemli yatırımları Türk firmaları gerçekleştirdi

Özellikle son iki yıldır büyük yatırımların yapıldığı ülkede, Türk firmaları da özellikle inşaat ve ulaşım alanında önemli yatırımlar üstlendi.

Batı Afrika'nın en prestijli havalimanı başta olmak üzere Türk firmaları otel, spor kompleksi, uluslararası kongre merkezi ve tren yolu altyapısı inşası dahil büyük yatırımlar gerçekleştirdi.

Bu bahçe yıllar önce taş ve dikenlerle kaplıydı! Şimdi gören hayran kalıyorBu bahçe yıllar önce taş ve dikenlerle kaplıydı! Şimdi gören hayran kalıyor
Selfie çekerken, suya düşen Serkan'ı arama çalışmalarında 3'üncü günSelfie çekerken, suya düşen Serkan'ı arama çalışmalarında 3'üncü gün
Edirne'nin tarihi Tunca ve Meriç köprüleri restorasyona alınıyorEdirne'nin tarihi Tunca ve Meriç köprüleri restorasyona alınıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
atladı orta gelir Senegal Sınıf

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca çalışanın gözü bu haberde! Yüzde 4 zam verilecek

Milyonlarca çalışanın gözü bu haberde! Yüzde 4 zam verilecek

İmamoğlu 'yeni bir başlangıç' diyerek paylaştı!

İmamoğlu 'yeni bir başlangıç' diyerek paylaştı!

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

Acun davayı kazandı! O parayla bakın ne yapacak

Acun davayı kazandı! O parayla bakın ne yapacak

Sağlık Bakanlığı duyurdu! 4 pilot ilde başladı

Sağlık Bakanlığı duyurdu! 4 pilot ilde başladı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Korkunç kaza! Yanarak hayatını kaybetti

Korkunç kaza! Yanarak hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başvuru yapıldı: 'Ölü' değil 'şehit' yazılsın

Başvuru yapıldı: 'Ölü' değil 'şehit' yazılsın

Gemlik Kaymakamı'nın oğlunun ölümüyle ilgili kamera görüntüleri ortaya çıktı

Gemlik Kaymakamı'nın oğlu ölüme böyle koştu

Öykü Arin'in annesinden tedirgin eden açıklama: İlik savaşı riski devam ediyor

Öykü Arin'in annesinden tedirgin eden açıklama

Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda feci kaza! Cadde savaş alanına döndü

Havalimanı bağlantı yolunda feci kaza! Cadde savaş alanına döndü

'Tecavüz'le suçlanmıştı! O profesör daha önce 5 kez 'taciz'den ceza almış

'Tecavüz'le suçlanmıştı! O profesör daha 'taciz'den ceza almış

Tuzla'da fabrika yangını

Tuzla'da fabrika yangını

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.