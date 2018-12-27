Senegal'de cumhurbaşkanı seçimi

Senegal'de 24 Şubat'ta düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimi için adaylığını açıklayanlardan 27'si Anayasa Konseyine belgesini iletti.

Ülkede, cumhurbaşkanlığı için başvuru süresi olarak 11-26 Aralık belirlenmişti. Cumhurbaşkanlığı için adaylığını açıklayan ve seçim kuruluna başvuran yaklaşık 80 kişiden 27'si Anayasa Konseyine belgelerini teslim etti.

Belgelerini sunan güçlü isimler arasında Cumhurbaşkanı Macky Sall, Idrissa Seck, eski Cumhurbaşkanı Abdoulaye Wade'nin oğlu Karim Wade, Dakar'ın eski Belediye Başkanı Khalifa Ababacar Sall bulunuyor.

Seçim yasasında yapılan son değişikliğe göre, parlamento dışında cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenlerin Seçim Kuruluna başvurarak, ülkenin 7 bölgesindeki seçmen sayısının yüzde 1'i kadar imza toplaması gerekiyor. Farklı adaylarda aynı imzaların bulunması durumunda, ilk başvuran adaydaki imzalar geçerli kabul ediliyor.

Anayasa Konseyinin adaylık başvurusu kabul edilenlerin listesini 12 Ocak'ta açıklaması bekleniyor.

