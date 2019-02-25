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Senegal'de cumhurbaşkanlığı seçimine dair ilk resmi açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 18:31 | Son Güncelleme

Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu: - "Seçim günü var olan barış ve huzur ortamının devamı için adayları ve destekçilerini, sivil toplum temsilcilerini ve halkı, seçim sonuçlarına dair erken açıklamalar yapmaktan kaçınmaya davet ediyoruz"

Senegal'de dün düzenlenen cumhurbaşkanı seçimi sonrası, Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu (CENA), oyların sayımına devam edildiğini, sonuçların yetkililer tarafından açıklanacağını duyurdu.

Sandıkların kapanmasının ardından medyada hiçbir adayın yüzde 50'yi geçemediği yer alırken, Başbakan Muhammed Boun Abdalah Dionne, Cumhurbaşkanı Macky Sall'in oyların yüzde 57'sini aldığını iddia etti.

Muhalefetin önde gelen adayları Idrissa Seck ve Ousmane Sonko, Fransız medyasını ve yerel medyadan bazı kaynakları, resmi rakamlar açıklanmadan sonuçlara ilişkin paylaşımları nedeniyle manipülasyon yapmakla suçladı.

Hakimler Birliği (UMS) Başkanı Souleymane Teliko, yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Başbakanın açıklamalarının yasal değeri olmadığını, seçim sonuçlarını sadece CENA'nın açıklayabileceğini ifade etti.

Ülkede oluşan gergin hava üzerine CENA tarafından yapılan yazılı açıklamada, oyların halen sayılmakta olduğu, resmi sonuçların cuma gününden önce CENA tarafından açıklanacağı bildirildi.

Resmi sonuçların Anayasa Konseyi tarafından teyit edileceği aktarılan açıklamada, "Seçim günü var olan barış ve huzur ortamının devamı için adayları ve destekçilerini, sivil toplum temsilcilerini ve halkı, seçim sonuçlarına dair erken açıklamalar yapmaktan kaçınmaya davet ediyoruz." ifadesi yer aldı.

Diğer yandan Avrupa Birliği Seçim Gözlem Misyonu (EUEOMs) Senegal Sorumlusu Elena Valenciano, basına verdiği röportajda, seçimlerin sorunsuz geçtiğini söyledi.

Toplam 6 milyon 683 bin 43 seçmenin kayıtlı olduğu Senegal'de, seçimlerde Cumhurbaşkanı Sall'ın yanı sıra Seck, Sonko, Madicke Niang ve Issa Sall Cumhurbaşkanlığı koltuğu için yarıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı seçimi Senegal

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