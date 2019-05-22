HABER

Senegal'de eczacılar 24 saatliğine greve gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 08:45 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanının sahte ilaç kaçakçılığı yapan bir suçluyu affetmesine tepki gösteren eczacılar 1 günlük grev kararı aldı

Senegal'de eczacılar, Cumhurbaşkanı Macky Sall'in sahte ilaç kaçakçılığı yapan kişiyi affetmesine tepki olarak 24 saat süreyle greve gitti.

Eczacılar Birliği Başkanı Amath Niang, Amadou Woury Diallo'nun 1,3 milyar CFA frangı (13 milyon 364 Türk lirası) değerinde sahte ilacı piyasaya sürdükten sonra jandarma tarafından yakalandığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Sall'in Diallo'yu affetmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Niang, yetkililerden sahte ilaç kaçakçılığıyla mücadeleyi artırmalarını istedi.

Niang, ülkedeki yaklaşık bin 400 eczanenin Cumhurbaşkanının sahte ilaç kaçakçılığı suçundan 5 yıl hapse mahkum edilen Diallo'yu affetmesine tepki olarak bugün kapalı olacağını kaydetti.

Tren yolu kazısında lahit mezar bulundu! Tren yolu kazısında lahit mezar bulundu!
TEM'de kamyonet devrildi, trafik kilitlendiTEM'de kamyonet devrildi, trafik kilitlendi
Ay ve Neptün arasında olumlu açı!Ay ve Neptün arasında olumlu açı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
af eczane grev sahte ilaç Senegal

En Çok Okunan Haberler

Müjdeyi Binali Yıldırım verdi: Bayramdan önce ödenecek

Müjdeyi Binali Yıldırım verdi: Bayramdan önce ödenecek

Göksu'dan İmamoğlu'nun sözlerine yanıt!

Göksu'dan İmamoğlu'nun sözlerine yanıt!

Süper Lig ekibine Avrupa şoku! Gidemiyor

Süper Lig ekibine Avrupa şoku! Gidemiyor

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

'Suriyelilere özel mezarlık' iddiasına açıklama

'Suriyelilere özel mezarlık' iddiasına açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan duyurdu! 16 bin 677 kişiye ihraç, 7 bin 335 kişiye işlem...

Bakan duyurdu! 16 bin 677 kişiye ihraç

Son dakika: Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama işte askerlik süresi ve ücreti

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

TEM'de kamyonet devrildi, trafik kilitlendi

TEM'de kamyonet devrildi, trafik kilitlendi

Günlük burç yorumları 22 Mayıs Çarşamba - Ay ve Neptün arasında olumlu açı!

Ay ve Neptün arasında olumlu açı!

Konya Ovası'nı parazitörler koruyacak!

Doğa artık 'parazitörlere' emanet!! Tam 33 milyon tane...

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda korkutan yangın

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.