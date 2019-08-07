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Senegal'de Fransız okulunun kampüste namaz kılınmasını yasakladığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 15:53 | Son Güncelleme

Fransa merkezli Avrupa İşletme Enstitüsünün (IEA) okul binası sınırlarında namaz kılınmasını yasakladığı iddia edildi

Senegal’in başkenti Dakar’da Fransa merkezli Avrupa İşletme Enstitüsünün (IEA) okul binası sınırlarında namaz kılınmasını yasakladığı ileri sürüldü.

İktidardaki koalisyonun eski Meclis Grup Başkanı Moustapha Diakhate, okul tarafından yayımlanan genelgeyi, sosyal medya hesabında paylaştı.

Söz konusu genelgede, okulun iç tüzüğünde yer alan “laiklik” ilkesi gereği okul sınırlarında namaz kılmanın yasak olduğu belirtiliyor.

Diakhate, paylaşımında, Fransa’nın aksine Senegal’de kamu veya özel okullarda namaz kılınmasını yasaklayan bir kanun bulunmadığını aktardı.

- Senegalliler ülkedeki Fransız kurumlarının İslam'la ilgili tutumuna tepkili

Moustapha Diakhate, Senegal hükümetinin “ülkeyi dini tartışmalara sürükleyecek” bu tehlikeli karara müdahale etmesi gerektiğini belirtti.

Senegal’de geçen hafta Fransız menşeli bir eczanede iki eczacının iş saatlerinde namaz kıldıkları gerekçesiyle kovulmaları, mayıs ayı başında Fransız Katolik okulu Jeanne D’arc Enstitüsünün gelecek eğitim yılında başörtüsünü yasaklayacağını duyurması, tepki ve tartışmalara yol açıyor.

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Fransız namaz Okul Senegal yasak

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