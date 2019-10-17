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Senegal'de milyonlar "Büyük Magal" için toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 15:54 | Son Güncelleme

Müridi tarikatının kurucusu Şeyh Ahmadou Bamba'nın sürgündeyken elde ettiği manevi derecesinin kutlandığı "Büyük Magal" için 3 milyondan fazla kişi Bamba'nın kabrinin bulunduğu Tuba kentinde toplandı - Magal, yerel dil Wolofçada "saygı göstermek, kutlamak, büyütmek" anlamına geliyor

Senegal'de milyonlarca insan Müridi tarikatının kurucusu Şeyh Ahmadou Bamba'nın 1902'de Gabon'da sürgündeyken elde ettiği manevi derecesinin kutlandığı "Büyük Magal" için Tuba kentinde toplandı.

Hicri takvime göre her yıl sefer ayının 18'inde kutlanan Magal gününde, 3 milyondan fazla Müridi, Tuba Camisi'nin yanındaki Şeyh Bamba'nın kabrini ziyaret ederek kutlamalara başladı.

Törende siyasiler, sanatçılar ve yabancı ülkelerin diplomatik temsilcileri de misafir olarak ağırlanıyor. Magal'da Müridiler bir araya gelerek zikir halkaları oluşturuyor, salavat getirip, dualar edip kurban kesiyor.

Magal, ülkede en çok konuşulan yerel dil Wolofçada "saygı göstermek, kutlamak, büyütmek" anlamına geliyor.

- Magal nedeniyle 3 günlük resmi tatil

Kutlamalar nedeniyle ülkede dünden başlayarak üç günlük resmi tatil ilan edildi.

Kentte izdiham yaşanmaması, güvenliğin sağlanması ve vatandaşlara yardımcı olunması için binlerce polis, asker ve din görevlisi ise görev başında kalacak.

Bunun yanında, Büyük Magal dolayısıyla başta başkent Dakar olmak üzere birçok kent adeta boşaldı. Ülke genelinde teknoloji ve iletişim firmaları ile tekstil mağazaları yüzde 50'ye varan indirimlere gitti.

- Şeyh Ahmadu Bamba Mbacke kimdir?

Ülkenin tanınan dini liderlerinden, 1853-1927 yıllarında yaşayan Şeyh Ahmadu Bamba Mbacke Müridi tarikatının kurucusu olarak kabul ediliyor.

Şeyh Bamba'nın 1887'de, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen Tuba ağacından esinlenerek büyük bir ağaç etrafına kurduğu şehir o günden bu yana Senegal'deki Müslümanlar tarafından kutsal sayılıyor.

Batılıların misyonerlik faaliyetlerine direnen ve halkın İslam'la rabıtasını koparmaması için barışçıl mücadele yürüten Şeyh Bamba'nın, Fransızlar tarafından 1895-1902 yıllarında Gabon'a sürgüne gönderilip 7 yıl boyunca ülkenin ormanlık bölgesinde tek başına yaşadığı biliniyor.

Gabon'daki sürgün günlerinde yoğun ibadet ve nefis eğitimi halindeyken Bamba'nın manevi derecesinin yükseldiğine inanılıyor. Bu nedenle her yıl hicri takvime göre sefer ayının 18'inde Büyük Magal kutlamaları yapılıyor.

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