Müridi tarikatının kurucusu Şeyh Ahmadou Bamba'nın 1902'de Gabon'da sürgünden dönerken elde ettiği manevi derecenin kutlandığı "Büyük Magal" için, 3 milyondan fazla kişi Senegal'in Tuba kentinde toplandı.

Her yıl hicri takvime göre sefer ayının 18'inde kutlanan Magal gününde, aralarında siyasiler, sanatçılar ve farklı ülkelerin diplomatik temsilcilerinin de bulunduğu milyonlarca kişi, Tuba Camisi'nin yanındaki Şeyh Ahmedu Bamba türbesini ziyaret edecek.

Görsel bir şölene dönüşen ve 3 gün sürecek Magal'da Müridiler bir araya gelerek ibadet ediyor, binlerce kurban kesiyor, salavat getirip dualar ediyor. Magal, ülkede en çok konuşulan yerel dil Wolofça'da "saygı göstermek, kutlamak, büyütmek" anlamına geliyor.

Senegal Devlet Başkanı Macky Sall da kutlamalara katılmak üzere Tuba'ya gitti. Kutlamalar nedeniyle ülkede pazartesi günü de resmi tatil ilan edildi.

Hayli kalabalık olan kentte güvenliğin sağlanması ve vatandaşlara yardımcı olması için binlerce polis, asker ve din görevlisi hazır bulunuyor.