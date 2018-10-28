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Senegal'de milyonların akın ettiği kutlama: "Büyük Magal"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 20:21 | Son Güncelleme

Senegal'de, yaklaşık 3 milyon kişi, Müridi tarikatının kurucusu Ahmadu Bamba'nın sürgünde kazandığı manevi makamın kutlandığı "Büyük Magal" için ülkenin kutsal sayılan kenti Tuba'ya akın etti - Aralarında siyasilerin, sanatçıların, farklı ülkelerin diplomatik temsilcilerinin de bulunduğu ve 3 gün sürecek görsel şölen şeklindeki kutlamalarda Müridiler bir araya gelerek ibadet edip binlerce kurban kesip salavat getirip dualar edecek

Müridi tarikatının kurucusu Şeyh Ahmadou Bamba'nın 1902'de Gabon'da sürgünden dönerken elde ettiği manevi derecenin kutlandığı "Büyük Magal" için, 3 milyondan fazla kişi Senegal'in Tuba kentinde toplandı.

Her yıl hicri takvime göre sefer ayının 18'inde kutlanan Magal gününde, aralarında siyasiler, sanatçılar ve farklı ülkelerin diplomatik temsilcilerinin de bulunduğu milyonlarca kişi, Tuba Camisi'nin yanındaki Şeyh Ahmedu Bamba türbesini ziyaret edecek.

Görsel bir şölene dönüşen ve 3 gün sürecek Magal'da Müridiler bir araya gelerek ibadet ediyor, binlerce kurban kesiyor, salavat getirip dualar ediyor. Magal, ülkede en çok konuşulan yerel dil Wolofça'da "saygı göstermek, kutlamak, büyütmek" anlamına geliyor.

Senegal Devlet Başkanı Macky Sall da kutlamalara katılmak üzere Tuba'ya gitti. Kutlamalar nedeniyle ülkede pazartesi günü de resmi tatil ilan edildi.

Hayli kalabalık olan kentte güvenliğin sağlanması ve vatandaşlara yardımcı olması için binlerce polis, asker ve din görevlisi hazır bulunuyor.

Öte yandan kente gidişin kolay olması ve trafik kazalarının önlenmesi için yeni yollar ulaşıma açıldı.

- Ahmedu Bamba Mbacke kimdir?

Senegal'in önde gelen dini liderlerinden olan 1853-1927 yılları arasında yaşayan Ahmadu Bamba, Müridi tarikatının kurucusu olarak kabul ediliyor.

Bamba'nın 1887'de, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen Tuba ağacından esinlenerek büyük bir ağaç etrafına kurduğu şehir o günden bu yana Senegal'deki Müslümanlar tarafından kutsal sayılıyor.

Batılıların misyonerlik faaliyetlerine direnmiş ve halkın İslam'la rabıtasını koparmaması için uğraşmış bir isim olarak öne çıkan Şeyh Bamba'nın, Fransızlar tarafından (1895-1902) Gabon'a sürgüne gönderilip 7 yıl boyunca ülkenin ormanlık bölgesinde tek başına yaşadığı biliniyor.

Gabon'daki sürgün günlerinde yoğun ibadet ve nefis eğitimi halindeyken Allah'ın Bamba'ya yüksek manevi haller lütfettiğine inanılıyor. Bu hallere şükredilmesi amacıyla her yıl hicri takvime göre sefer ayının 18'inde kutlamalar yapılıyor.

- Tuba Camisi

Bamba'nın, Tuba'ya ilk geldiğinde temellerini attığı Büyük Tuba Camisi ise Batı Afrika'nın en büyük camileri arasında yer alıyor.

Şeyh Bamba'nın öğrencilerinden Şeyh İbrahim Fall tarafından 1963'te tamamlanan 7 bin kişi kapasiteli cami, Medine'deki Mescid-i Nebevi'yi andıran mimarisi ve avlusuyla görenleri büyülüyor.

Günde 28 kez Kur'an-ı Kerim okunan camide perşembe günleri mor kıyafetler giymiş gönüllü kadınlar, cuma namazına hazırlık yaparak camiyi baştan sona temizliyor.

- Hoşgörü ülkesi Senegal

Çevresindeki birçok ülkenin aksine aşırıcılığın ya da iç çatışmaların görülmediği yaklaşık 25 milyon nüfuslu Senegal'de huzurun ve hoşgörü ortamının da Bamba'nın yaydığı İslami öğretilerinden kaynaklandığı belirtiliyor.

Aşırı unsurların neredeyse hiç varlık gösteremediği ülkede halkın yüzde 95'i Müslüman ancak küçük bir azınlık olan Hristiyanlar da dini günlerini özgürce kutlayabiliyor.

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