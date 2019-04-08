Pazarda özellikle Senegal'de çokça üretilen kaju, yer fıstığı, binlerce yıl yaşayabilen Baobab ağacının meyvesinden yapılan "bouye" içeceği, hibiskustan yapılan "bissap" içeceği, kozmetikte çokça kullanılan shea (karite) yağı gibi ürünlere yoğun talep oluyor.

Dakar'da yaşayan yabancıların özel ilgi gösterdiği pazarda kurulan yemek stantlarında yerel ve farklı Afrika ülkelerinden yiyecekler, tropikal meyvelerden yapılan içecekler büyük ilgi görüyor.

Yerel meyve, sebze, kuruyemiş, baharat, doğal yağ ve kozmetik ürünlerinin yanı sıra yerli malı oyuncakların, Senegalli sanatçıların ürettiği sanat eserlerinin satışının yapıldığı Çiftçi Pazarı'nı binlerce kişi ziyaret ediyor.

Başkentteki Rönesans heykeli meydanında kurulan Çiftçi Pazarı, nisanda da ülkenin her kesiminden 100'den fazla üretici ile binlerce tüketiciyi buluşturdu.

Mahalle kadınları olarak gıda ürünlerini organik işleyerek Baobap kahvesi, Moringa baharatı gibi ürünler ürettiklerini dile getiren Marchou, ayrıca terzilik eğitimi aldığını ve poşet kullanımını sıfıra indirmek için sebze, pirinç gibi ürünlerin taşınabileceği çantalar diktiğini söyledi.

Marchou, yaklaşık 3 yıldır ürünlerini Dakar Çiftçi Pazarı'nda sattığını ifade etti.

Senegalli satıcılardan Fatou Sarr da aloe vera özünden organik kozmetik ürünler yaptıklarını anlattı. Aloe vera bitkisinin Thies kentinde yetiştirildiğini aktaran Sarr, bitkiden elde edilen jeli Dakar'da işleyerek sabun, krem, şampuan, gıda takviyeleri, kozmetik ürünleri elde ettiklerini kaydetti.

Fatou Sarr, pazara ürünlerini tanıtmak ve pazarı ziyaret eden binlerce insana ulaştırmak için geldiğini dile getirdi.

Ziyaretçilerden Amadou Fall, pazara gelmek için her ayın ilk haftasını sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Bazen arkadaş gruplarıyla geldiğini belirten Fall, "Buradaki organik ürünleri her zaman bir arada bulamadığım için pazarın müdavimiyim. Ayrıca burada yöresel yemekler yeme fırsatımız da oluyor." diye konuştu.

