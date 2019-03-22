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Senegalli yolcuya hakaretler yağdıran taksici gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2019 18:55 | Son Güncelleme

İstanbul’da Atatürk Havalimanı’nda aracına aldığı Senegalli yolcuya küfür ve hakaretler yağdıran, "Sen terörist misin" diyerek aşağılayan taksi sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.Atatürk Havalimanı’ndan ticari aracına aldığı Ousmane Alyly isimli Senegalli turiste hakaretler yağdıran, "Sen terörist misin", "Camileri bombalamayı mı geldin" diyen ve zorla bahşiş almaya çalışan taksici gözaltına alındı.

İstanbul’da Atatürk Havalimanı’nda aracına aldığı Senegalli yolcuya küfür ve hakaretler yağdıran, "Sen terörist misin" diyerek aşağılayan taksi sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Atatürk Havalimanı’ndan ticari aracına aldığı Ousmane Alyly isimli Senegalli turiste hakaretler yağdıran, "Sen terörist misin", "Camileri bombalamayı mı geldin" diyen ve zorla bahşiş almaya çalışan taksici gözaltına alındı. Senegalli turistin çektiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından harekete geçen Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri, şoför O.K’yi Havalimanı’nda gözaltına alarak hakkında "gasp" suçundan işlem başlattı. Polis ekipleri tarafından havalimanında alınan O.K. işlemlerin yapılması için Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne götürüldü.

İş arkadaşları tarafından darp edildi
Öte yandan olayın ardından bu sabah görev yaptığı Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi’ne giden O.K.’nin meslektaşlarının tepkisiyle karşılaştığı öğrenildi. Yaklaşık 10 taksici görüntülerin yayılmasının ardından O.K.’yi darp etti. Havalimanı karakoluna götürülen O.K. kendisini darp eden taksicilerden şikayetçi oldu. O.K.’nin polis ekipleri tarafından Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne götürülemeden önce meslektaşları tarafından darp edildiği için "Darp raporu" aldığı öğrenildi.

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