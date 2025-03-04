Senin ruhunu ve zevkini yansıtan dekorasyon stili hangisi hiç düşündün mü? Öğrenmek için yapman gereken tek şey bu testi çözmek!
Seni yansıtan dekorasyon tarzı bu testin sonunda!
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Sabah uyanınca ilk yaptığın şey nedir?
Kahve makinesini çalıştırırım, kahvesiz güne başlayamam!
Spor kıyafetlerimi giyip yürüyüşe çıkarım.
Yatakta biraz daha uzanır, telefonumu karıştırırım.
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Hayalindeki evin en önemli özelliği hangisi?
Ferah ve bol ışık alan bir alan olması
Doğayla iç içe olması, bolca bitki ve ahşap detaylar
Modern ve şık bir tasarıma sahip olması
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Evinin duvarlarını nasıl dekore edersin?
Büyük bir sanat eseri veya siyah-beyaz fotoğraflarla.
Doğal taş, ahşap veya sade bej tonlarıyla.
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Peki huzurlu hissedeceğin o yatak odası hangisi?
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Evinde bir köşe yapacak olsan, hangi amaçla kullanırdın?
Okuma köşesi, rahat bir berjer ve kitaplık.
Minik bir sera, bol bol bitki yetiştirebileceğim bir alan.
Kahve köşesi, küçük bir espresso makinesiyle.
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Evinin olmazsa olmazı nedir?
Büyük bir ayna, ortamı geniş gösterir.
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Hangi renk paleti seni en çok yansıtır?
Yeşil, kahverengi, toprak tonları.
Siyah, altın, metalik detaylar.
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Misafirlerini ağırlarken nasıl bir masa hazırlarsın?
Klasik ve zarif bir sofra, şık çatal-bıçak takımlarıyla.
Seramik tabaklar ve doğal kumaşlar.
Minimal ama etkileyici, belki monokrom detaylar.