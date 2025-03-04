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Seni yansıtan dekorasyon tarzı bu testin sonunda!

24.02.2025 10:44
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Senin ruhunu ve tarzını yansıtan dekorasyon tarzı ne? Sen bize zevklerini ve hayallerini anlat, biz de sana en uygun dekorasyon tarzını söyleyelim!

Seni yansıtan dekorasyon tarzı bu testin sonunda!

Senin ruhunu ve zevkini yansıtan dekorasyon stili hangisi hiç düşündün mü? Öğrenmek için yapman gereken tek şey bu testi çözmek!

Seni yansıtan dekorasyon tarzı bu testin sonunda!

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Sabah uyanınca ilk yaptığın şey nedir?

Sabah uyanınca ilk yaptığın şey nedir?
Kahve makinesini çalıştırırım, kahvesiz güne başlayamam!
Spor kıyafetlerimi giyip yürüyüşe çıkarım.
Yatakta biraz daha uzanır, telefonumu karıştırırım.
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Hayalindeki evin en önemli özelliği hangisi?

Hayalindeki evin en önemli özelliği hangisi?
Ferah ve bol ışık alan bir alan olması
Doğayla iç içe olması, bolca bitki ve ahşap detaylar
Modern ve şık bir tasarıma sahip olması
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Evinin duvarlarını nasıl dekore edersin?

Evinin duvarlarını nasıl dekore edersin?
Büyük bir sanat eseri veya siyah-beyaz fotoğraflarla.
Doğal taş, ahşap veya sade bej tonlarıyla.
Birden çok çerçeveyle.
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Peki huzurlu hissedeceğin o yatak odası hangisi?

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Evinde bir köşe yapacak olsan, hangi amaçla kullanırdın?

Evinde bir köşe yapacak olsan, hangi amaçla kullanırdın?
Okuma köşesi, rahat bir berjer ve kitaplık.
Minik bir sera, bol bol bitki yetiştirebileceğim bir alan.
Kahve köşesi, küçük bir espresso makinesiyle.
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Evinin olmazsa olmazı nedir?

Büyük bir ayna, ortamı geniş gösterir.
El yapımı eşyalar
Şık bir aydınlatma
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Hangi renk paleti seni en çok yansıtır?

Hangi renk paleti seni en çok yansıtır?
Beyaz, gri, bej tonları.
Yeşil, kahverengi, toprak tonları.
Siyah, altın, metalik detaylar.
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Misafirlerini ağırlarken nasıl bir masa hazırlarsın?

Misafirlerini ağırlarken nasıl bir masa hazırlarsın?
Klasik ve zarif bir sofra, şık çatal-bıçak takımlarıyla.
Seramik tabaklar ve doğal kumaşlar.
Minimal ama etkileyici, belki monokrom detaylar.
Anahtar Kelimeler:
temizlik ev dekorasyon Philips Yaşam Kategorisi
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