Senin ruhunu ve zevkini yansıtan dekorasyon stili hangisi hiç düşündün mü? Öğrenmek için yapman gereken tek şey bu testi çözmek!

Seni yansıtan dekorasyon tarzı bu testin sonunda! 1/8 Sabah uyanınca ilk yaptığın şey nedir? Kahve makinesini çalıştırırım, kahvesiz güne başlayamam! Spor kıyafetlerimi giyip yürüyüşe çıkarım. Yatakta biraz daha uzanır, telefonumu karıştırırım. 2/8 Hayalindeki evin en önemli özelliği hangisi? Ferah ve bol ışık alan bir alan olması Doğayla iç içe olması, bolca bitki ve ahşap detaylar Modern ve şık bir tasarıma sahip olması 3/8 Evinin duvarlarını nasıl dekore edersin? Büyük bir sanat eseri veya siyah-beyaz fotoğraflarla. Doğal taş, ahşap veya sade bej tonlarıyla. Birden çok çerçeveyle. 4/8 Peki huzurlu hissedeceğin o yatak odası hangisi? 5/8 Evinde bir köşe yapacak olsan, hangi amaçla kullanırdın? Okuma köşesi, rahat bir berjer ve kitaplık. Minik bir sera, bol bol bitki yetiştirebileceğim bir alan. Kahve köşesi, küçük bir espresso makinesiyle. 6/8 Evinin olmazsa olmazı nedir? Büyük bir ayna, ortamı geniş gösterir. El yapımı eşyalar Şık bir aydınlatma 7/8 Hangi renk paleti seni en çok yansıtır? Beyaz, gri, bej tonları. Yeşil, kahverengi, toprak tonları. Siyah, altın, metalik detaylar. 8/8 Misafirlerini ağırlarken nasıl bir masa hazırlarsın? Klasik ve zarif bir sofra, şık çatal-bıçak takımlarıyla. Seramik tabaklar ve doğal kumaşlar. Minimal ama etkileyici, belki monokrom detaylar.