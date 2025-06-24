Hayattaki en büyük şansının ne olduğunu keşfetmeye hazır mısın? Kendini bazen çok şanssız hissetsen bile emin ol, aslında şanslısın. Sadece bunun ne olduğunu henüz anlamamışsın. Haydi testi çöz ve şanslı olduğun şeyi öğren!

Senin bu hayattaki en büyük şansın ne? 1/8 Başına iyi bir şey geldiğinde genel olarak bunu neye bağlarsın? Kendi başarıma. Çevremdeki insanların desteğine. İyi karmaya. Tamamen şansa. 2/8 Kötü bir gün geçirdiğinde sana en iyi gelen şey bunlardan hangisi olur? Sevdiklerimle sohbet etmek. Yaşadığım kötü şey karşısında başıma iyi bir şey geleceğine inanmak. Tek başıma kalıp düşünmek. Oluruna bırakmak. 3/8 "Bunu nasıl başardın" sorusunu soranlara verdiğin cevap ne olur? "Valla şans diyelim." "Yılmadan ve bıkıp usanmadan çalıştım." "Çevremdeki insanların üzerimdeki emeği sayesinde." "Yapacağıma inandım ve en sonunda yaptım." 4/8 İnsanlar seni genellikle sahip olduğun hangi özellikten ötürü över? Her zaman umutlu yönüm. Empati kurma yeteneğim. Dirençli ve güçlü yapım. Kedi gibi dokuz canlı hallerim. 5/8 Zor bir karar vermen gerektiğinde en çok güvendiğin şey ne olur? Sadece kader. İç sesim ve kalbimden geçenler. Sevdiklerimin fikirleri. Kendi mantığım. 6/8 En son ne zaman dilek tuttun? Doğum günümde pasta üflerken. Gökyüzünde yıldız kayarken. En son neresiydi acaba? Hatırlayamıyorum, sürekli bir şeyler dilerim. Ben dilek tutmam. 7/8 İyi bir haber aldığında ilk kiminle paylaşırsın? Hemen annemi ya da yakın arkadaşımı arar söylerim. O an yanımda kim varsa hemen ona anlatırım. Evrene teşekkür eder, önce onunla konuşurum. Pek paylaşmam, önce kendi başıma içselleştirmem gerek. 8/8 Peki son olarak, hayatta seni en çok mutlu eden şey sence ne? Bugüne kadar başardıklarım. Sevdiklerimle geçirdiğim güzel anılar. Gerçekleştirdiğim hayaller. Henüz daha başıma gelmemiş ve gelecek olan güzellikler.