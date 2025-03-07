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Senin evin ne kadar Pinterest evi?

22.02.2025 22:38
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Herkesin hayalinde yaşattığı bir Pinterest evi vardır! Peki senin evin hayalindeki Pinterest evine ne kadar yakın? Hazırsan soruları cevaplamaya başlayabilirsin...

Senin evin ne kadar Pinterest evi?

Sonucunu görmek için soruları cevapla!

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Sence salonundaki en göze çarpan, salonun estetiğini ayakta tutan dekorasyon ögesi ne?

Sence salonundaki en göze çarpan, salonun estetiğini ayakta tutan dekorasyon ögesi ne?
Televizyon ünitesi ve klasik bir koltuk.
Bitkiler ve küçük dekoratif objeler.
Kocaman bir ayna ve sanat eseri objeler!
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Evindeki renk paleti hangi renklerden oluşuyor?

Evindeki renk paleti hangi renklerden oluşuyor?
Farklı renklerden oluşan bir renk cümbüşü var.
Bej ve gri tonları evime hakim.
Soft ve pastel renkler daha yoğun.
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Evinde aydınlatma tercihin nasıl?

Evinde aydınlatma tercihin nasıl?
Tavandan aydınlatma ile.
Loş ışık ile.
Abajur ve dekorasyon ürünleri ile.
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Peki, evinin duvarlarını nasıl değerlendiriyorsun?

Peki, evinin duvarlarını nasıl değerlendiriyorsun?
Birkaç küçük tablo benim için yeterli.
Tablolar, bitkiler, raflar ne ararsan var!
Ben duvarımı sade tercih ediyorum.
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Bitkiler ev dekorasyonun olmazsa olmazı... Peki, senin evinde bitki var mı?

Bitkiler ev dekorasyonun olmazsa olmazı... Peki, senin evinde bitki var mı?
Bitkim yok, ben yaşatamıyorum...
Birkaç klasik bitkim var.
Özellikle büyük yeşil bitkiler salonuma eşlik ediyor!
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Yatak odan nasıl görünüyor, seç bakalım!

Yatak odan nasıl görünüyor, seç bakalım!
Sadece yatak ve dolabım var!
Yatak odamın uyumuna dikkat ediyorum, biraz da dekor ilave ettim.
Yatak odamın her detayını en ince ayrıntısına kadar düşündüm!
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Banyonda dekoratif ögelere yer veriyor musun?

Banyonda dekoratif ögelere yer veriyor musun?
Standart sabunluk ve havlular bence banyo için yeterli!
Küçük bir bitki ve şık bir koku banyomda mevcut.
Banyomu salonumla yarışacak kadar iyi dekore ettim!
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Pinterest'te gördüğün dekorasyon trendlerini evine uyarlıyor musun?

Pinterest'te gördüğün dekorasyon trendlerini evine uyarlıyor musun?
Anahtar Kelimeler:
Pinterest Philips Yaşam Kategorisi
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