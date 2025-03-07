Senin evin ne kadar Pinterest evi?

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Sence salonundaki en göze çarpan, salonun estetiğini ayakta tutan dekorasyon ögesi ne?
Televizyon ünitesi ve klasik bir koltuk.
Bitkiler ve küçük dekoratif objeler.
Kocaman bir ayna ve sanat eseri objeler!
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Evindeki renk paleti hangi renklerden oluşuyor?
Farklı renklerden oluşan bir renk cümbüşü var.
Bej ve gri tonları evime hakim.
Soft ve pastel renkler daha yoğun.
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Evinde aydınlatma tercihin nasıl?
Abajur ve dekorasyon ürünleri ile.
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Peki, evinin duvarlarını nasıl değerlendiriyorsun?
Birkaç küçük tablo benim için yeterli.
Tablolar, bitkiler, raflar ne ararsan var!
Ben duvarımı sade tercih ediyorum.
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Bitkiler ev dekorasyonun olmazsa olmazı... Peki, senin evinde bitki var mı?
Bitkim yok, ben yaşatamıyorum...
Birkaç klasik bitkim var.
Özellikle büyük yeşil bitkiler salonuma eşlik ediyor!
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Yatak odan nasıl görünüyor, seç bakalım!
Sadece yatak ve dolabım var!
Yatak odamın uyumuna dikkat ediyorum, biraz da dekor ilave ettim.
Yatak odamın her detayını en ince ayrıntısına kadar düşündüm!
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Banyonda dekoratif ögelere yer veriyor musun?
Standart sabunluk ve havlular bence banyo için yeterli!
Küçük bir bitki ve şık bir koku banyomda mevcut.
Banyomu salonumla yarışacak kadar iyi dekore ettim!