‘Senin gibi kızlar bikini giymemeli’ denildi binlerce kişiden övgü dolu mesajlar aldı

24 yaşındaki Jessica Portelli bikini giyebilmek çok kilolu olduğu olduğu gerekçesiyle mağazadaki bir müşterinin eleştirisine maruz kalınca sessiz kalıp üzülmek yerine bikinili fotoğrafını Facebook hesabında yayınladı.

Jessica’nın mesajı şöyleydi: ‘Bikini denemek için soyunma kabinine girdiğimde bir kadın böyle şeyler giymek için aşırı kilolu olduğumu, benim gibi kızların bikini giymemesi gerektiğini söyledi. Genellikle Facebook’ta kendime ait fotoğraflar yayınlamıyorum ancak bugün olanların biraz farkındalık yaratmasını ve paylaşılmasını istiyorum. İşin üzücü tarafı bunu söyleyen kişi bir kadındı. Ona ve onun gibilere şunu söylemek istiyorum. Ben kendimden, karnımdaki çizgilerden ve kilolarımdan mutluyum. Ancak başkalarına karıştığın için senin mutlu olmadığın ortada.’

Jessica yayınladığı mesajının bu kadar ses getireceğini tahmin etmiyordu. Binin üzerinde paylaşım alan yazı onu tebrik eden mesajlarla doluydu. Hatta yazı o kadar ses getirdi ki mağaza, uğradığı güçlük Jessica’ya indirim uyguladı.