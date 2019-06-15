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‘Senin gibi kızlar bikini giymemeli’ denildi binlerce kişiden övgü dolu mesajlar aldı

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2019 09:15 | Son Güncelleme

Bikini almak isterken bir müşteri tarafından fazla kilolu olduğu gerekçesiyle küçük düşürülen Jessica Portelli, bikinili görüntüsünü Facebook hesabından yayınladı beklemediği bir övgüyle karşılandı.

‘Senin gibi kızlar bikini giymemeli’ denildi binlerce kişiden övgü dolu mesajlar aldı

24 yaşındaki Jessica Portelli bikini giyebilmek çok kilolu olduğu olduğu gerekçesiyle mağazadaki bir müşterinin eleştirisine maruz kalınca sessiz kalıp üzülmek yerine bikinili fotoğrafını Facebook hesabında yayınladı.

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Jessica’nın mesajı şöyleydi: ‘Bikini denemek için soyunma kabinine girdiğimde bir kadın böyle şeyler giymek için aşırı kilolu olduğumu, benim gibi kızların bikini giymemesi gerektiğini söyledi. Genellikle Facebook’ta kendime ait fotoğraflar yayınlamıyorum ancak bugün olanların biraz farkındalık yaratmasını ve paylaşılmasını istiyorum. İşin üzücü tarafı bunu söyleyen kişi bir kadındı. Ona ve onun gibilere şunu söylemek istiyorum. Ben kendimden, karnımdaki çizgilerden ve kilolarımdan mutluyum. Ancak başkalarına karıştığın için senin mutlu olmadığın ortada.’

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Jessica yayınladığı mesajının bu kadar ses getireceğini tahmin etmiyordu. Binin üzerinde paylaşım alan yazı onu tebrik eden mesajlarla doluydu. Hatta yazı o kadar ses getirdi ki mağaza, uğradığı güçlük Jessica’ya indirim uyguladı.

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Gelen mesajlardan bazıları ise şöyledi: ‘Bir kötülük yapılacaksa bunu bir kadın yine başka bir kadına yapıyor. Ne zaman akıllanacağız?’

‘Arkadayız Jessica! Şimdi bir mağazaya gidip bikini alacağım.’

‘Sessiz kalmadığın için teşekkürler. İyi olmayı başarmalıyız.’

İngiltere’de yaşayan genç kadın ‘kim olursa olsun bu bir kadın bile olsa, kimsenin güveninizi sarsmasına izin vermeyin. Bu fotoğrafın farkındalık oluşturmasını ve ilham vermesini umuyorum’ dedi.

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Jessica Portelli farkındalık yaratan kadınlar

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