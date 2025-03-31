Senin hayatın bir dizi olsaydı adı ne olurdu?

1/8 Sabah uyanıp güne başladığında en çok hangi düşünceye kapılırsın? Bugün her şey harika olacak! İnanıyorum! Tüm gün bu kadar işle kim uğraşacak? Hayat bir simülasyon mu acaba?

2/8 Bir dizi karakteri olsaydın hangi rol sana daha uygun olurdu? Zeki ve kurnaz bir karakter! Çapkın ve çekici bir karakter! 😎 Dramın ortasında kalmış, mücadeleci bir karakter!

3/8 Hangi sahne tam seni anlatıyor? Güneş batarken bir balkonda düşüncelere dalmak... Yolda giderken bir anda dramatik bir yağmur yağması... Kalabalık bir ortamda şaka yaparken herkesin gülmesi...

4/8 Hangi efsane dizi karakterini canlandırmak isterdin? Ferhunde Bihter Hürrem Sultan

5/8 Dostların seni bir kelimeyle tanımlasa ne söylerler? Zeki! Duygusal... Eğlenceli!

6/8 Hangi tür dizilerden hoşlandığını sorsak. 👇 Polisiye/gerilim. Romantik dram. Komedi!

7/8 Peki, seni en çok ne sinirlendirir? Önemli bir şey anlattığımda karşı tarafın dinlememesi. Biriyle film izlerken, o kişinin telefonla ilgilenmesi. Bir ortamda rencide edici şakalar yapılması.