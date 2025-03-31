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Senin hayatın bir dizi olsaydı adı ne olurdu?

Hayatımız bazen bir komedi, bazen bir dram, bazen de aksiyon dolu bir macera filmine dönüşebilir. Peki, eğer senin hayatın bir dizi olsaydı, ismi ne olurdu? Cevaplarını ver, hayatın hangi tür bir diziye dönüşüyor birlikte görelim! 👇

Senin hayatın bir dizi olsaydı adı ne olurdu?

Senin hayatın bir dizi olsaydı adı ne olurdu?

1/8

Sabah uyanıp güne başladığında en çok hangi düşünceye kapılırsın?

Sabah uyanıp güne başladığında en çok hangi düşünceye kapılırsın?
Bugün her şey harika olacak! İnanıyorum!
Tüm gün bu kadar işle kim uğraşacak?
Hayat bir simülasyon mu acaba?
2/8

Bir dizi karakteri olsaydın hangi rol sana daha uygun olurdu?

Bir dizi karakteri olsaydın hangi rol sana daha uygun olurdu?
Zeki ve kurnaz bir karakter!
Çapkın ve çekici bir karakter! 😎
Dramın ortasında kalmış, mücadeleci bir karakter!
3/8

Hangi sahne tam seni anlatıyor?

Hangi sahne tam seni anlatıyor?
Güneş batarken bir balkonda düşüncelere dalmak...
Yolda giderken bir anda dramatik bir yağmur yağması...
Kalabalık bir ortamda şaka yaparken herkesin gülmesi...
4/8

Hangi efsane dizi karakterini canlandırmak isterdin?

Ferhunde
Bihter
Hürrem Sultan
5/8

Dostların seni bir kelimeyle tanımlasa ne söylerler?

Dostların seni bir kelimeyle tanımlasa ne söylerler?
Zeki!
Duygusal...
Eğlenceli!
6/8

Hangi tür dizilerden hoşlandığını sorsak. 👇

Hangi tür dizilerden hoşlandığını sorsak. 👇
Polisiye/gerilim.
Romantik dram.
Komedi!
7/8

Peki, seni en çok ne sinirlendirir?

Peki, seni en çok ne sinirlendirir?
Önemli bir şey anlattığımda karşı tarafın dinlememesi.
Biriyle film izlerken, o kişinin telefonla ilgilenmesi.
Bir ortamda rencide edici şakalar yapılması.
8/8

Son olarak, bir dizinin finali nasıl olmalı?

Son olarak, bir dizinin finali nasıl olmalı?
Herkesin kazandığı mutlu bir son...
Gözyaşları içinde vedalaşan karakterler.
Ucu açık bırakılan, merak uyandıran bir final!
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Philips Yaşam Kategorisi
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