Senin hayatın bir dizi olsaydı adı ne olurdu?

1/8
Sabah uyanıp güne başladığında en çok hangi düşünceye kapılırsın?
Bugün her şey harika olacak! İnanıyorum!
Tüm gün bu kadar işle kim uğraşacak?
Hayat bir simülasyon mu acaba?
2/8
Bir dizi karakteri olsaydın hangi rol sana daha uygun olurdu?
Zeki ve kurnaz bir karakter!
Çapkın ve çekici bir karakter! 😎
Dramın ortasında kalmış, mücadeleci bir karakter!
3/8
Hangi sahne tam seni anlatıyor?
Güneş batarken bir balkonda düşüncelere dalmak...
Yolda giderken bir anda dramatik bir yağmur yağması...
Kalabalık bir ortamda şaka yaparken herkesin gülmesi...
4/8
Hangi efsane dizi karakterini canlandırmak isterdin?
5/8
Dostların seni bir kelimeyle tanımlasa ne söylerler?
6/8
Hangi tür dizilerden hoşlandığını sorsak. 👇
7/8
Peki, seni en çok ne sinirlendirir?
Önemli bir şey anlattığımda karşı tarafın dinlememesi.
Biriyle film izlerken, o kişinin telefonla ilgilenmesi.
Bir ortamda rencide edici şakalar yapılması.
8/8
Son olarak, bir dizinin finali nasıl olmalı?
Herkesin kazandığı mutlu bir son...
Gözyaşları içinde vedalaşan karakterler.
Ucu açık bırakılan, merak uyandıran bir final!