Senin içinde gizli bir tasarımcı var mı?

1/8 Diyelim ki yeni bir ev döşeyeceksin. İlk olarak hangi odayı tasarlamak istersin? Oturma odası! Misafirlerime şık bir alan sunmalıyım! Yatak odası! Çünkü en önemli yer özel alanım! Kesinlikle mutfak! Çünkü çok fazla detay var!

2/8 Peki, renklerle aran nasıl? Uyumlu ve dengeli renk kombinasyonları tercih ederim. Cesur ve çarpıcı renkleri kullanmayı severim! Risk almayı sevmem, genelde soft renkler tercihimdir.

3/8 Bir kafeye gittin ve menü tasarımını beğenmedin. Ne yaparsın? Menüye göz gezdirirken zihnimde hemen yeni bir tasarım oluştururum. Eğer fırsat olursa, kafeye küçük tasarım önerileri sunabilirim. Menünün içeriğine odaklanırım, tasarım benim için önemli değil.

4/8 Söyle bakalım, çalışma masan şu an nasıl görünüyor?

5/8 Alışverişe çıktığında en çok neye para harcarsın? Kıyafet, ayakkabı ve kozmetik arasında kayboluyorum! Teknolojik ürünler beni hep cezbeder! Sanırım en çok yeme - içmeye para harcıyorum.

6/8 Arkadaşın seni bir etkinliğe davet etti. Bu hangisi olsun istersin? Konser, tiyatro gibi etkinliklere asla hayır demem! Fotoğrafçılık yanımı ortaya çıkaracak bir gezi olabilir. Bir el işi atölyesi bütün stresimi atar!

7/8 Şimdiki işini değiştirme fırsatın olsa, hangi meslek tam sana göre olur? Yaratıcılığımı ortaya çıkaracak bir şey olmalı. İç mimar veya grafik tasarımcı gibi. Moda tasarımcısı gibi cesur bir şey! Daha teknik bir meslek isterdim, inşaat mühendisi gibi.