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Senin ideal temizlik günün hangisi olmalı?

Temizliği hangi gün yapmalısın? Bu sorunun yanıtını öğrenmek için yapman gereken şey çok basit: Bu testi çözmek!

Senin ideal temizlik günün hangisi olmalı?

Senin ideal temizlik günün hangi gün olmalı? Cevabı öğrenmek için hemen testi çöz, temizlik gününü söyleyelim!

Senin ideal temizlik günün hangisi olmalı?

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Hafta sonu senin için ne ifade ediyor?

Hafta sonu senin için ne ifade ediyor?
Kesintisiz dinlenme, dizi maratonu ve tamamen tembellik.
Yeni yerler keşfetmek, arkadaşlarla buluşmak ve sosyalleşmek.
Evde eksik kalan işleri halletmek ve yeni haftaya hazırlanmak.
Kaos! Plan yapmam, canım o an ne isterse onu yaşarım.
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Evin darmadağın olduğunu gördüğünde ilk tepkin ne olur?

Evin darmadağın olduğunu gördüğünde ilk tepkin ne olur?
10 dakikada hızlıca bir toparlarım.
Bir yerlerin altına saklarım.
Canım sıkıldıkça parça parça hazırlarım.
Dip köşe temizlik yaparım.
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Temizlik yaparken arka planda mutlaka ne çalmalı?

Temizlik yaparken arka planda mutlaka ne çalmalı?
Rahatlatıcı bir podcast veya sakin bir çalma listesi.
Arkada bir dizi ya da YouTube videosu dönmeli, ben de arada ona bakmalıyım.
Pop, rock veya modu yükselten, dans ettiren hareketli şarkılar.
Sessizlik içinde, sadece deterjan kokusu eşliğinde odaklanmalıyım.
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İş veya okul çıkışı akşam saatlerinde enerji seviyen ne durumda olur?

İş veya okul çıkışı akşam saatlerinde enerji seviyen ne durumda olur?
Tamamen sıfırlanmış. Koltukla bütünleşirim.
Zihnim yorgun olsa da evde düzen görmek beni rahatlattığı için enerjim yükselir.
Hala biraz enerjim vardır, kendimi zorlarsam ufak tefek işler yapabilirim.
Günün nasıl geçtiğine göre tamamen değişir, stabil bir enerjim yoktur.
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En sevdiğin temizlik aşaması hangisidir?

En sevdiğin temizlik aşaması hangisidir?
Temizlik bittikten sonra kahve eşliğinde evi izleme aşaması.
Evi baştan aşağı süpürmek ve o tozların çekilme sesini duymak.
Banyo ve mutfağı deterjanlarla çamaşır suyu kokutarak dezenfekte etmek.
Dağınıklıkları toplayıp eşyaları yerli yerine koymak.
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Peki temizlik yaparken ne giyiyorsun?

Peki temizlik yaparken ne giyiyorsun?
O an üzerimde ne varsa, ekstra bir şey giymeye üşenirim.
En eski, en yırtık ve en rahat pijama takımım.
Rahat bir tayt ve eski bir konser tişörtü.
Temizlik için özel ayırdığım, çamaşır suyu sıçrasa da üzülmeyeceğim ciddi bir kombin.
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Sana göre en büyük temizlik motivasyonu nedir?

Sana göre en büyük temizlik motivasyonu nedir?
Temizliği bitirip vicdan azabı çekmeden yatabilmek.
Temiz bir evde arkadaşlarımla rahatça vakit geçirebilmek.
Hayatımı ve zihnimi kontrol altında hissetmek.
Evin yaşanmaz bir hal alması...
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Temizlik bittiğinde kendine verdiğin ödül nedir?

Temizlik bittiğinde kendine verdiğin ödül nedir?
Güzel bir uyku.
Kendimi dışarı atmak, arkadaşlarımla buluşmak.
Kahve içip keyif yapmak.
Güzel bir yemek sipariş etmek.
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