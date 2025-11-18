Senin karakterini yansıtan kokuyu buluyoruz!

1/8
İlk sorumuzla başlayalım: Hiç tanımadığın bir ortama girdiğinde insanlar sana bakıyor mu?
Herkesin gözü üstümde oluyor.
Bakarlar muhakkak ama şimdiye kadar fark etmedim.
Bilmem, dikkat etmedim hiç.
2/8
Flörtün sana "Sende farklı bir şeyler var ama tanımlayamıyorum." dese...
Çıtırından gerilirim... Ne demek istedi?
Garip durur ama mutlu olurum biraz.
3/8
Asla unutamadığın ve hafızandan silinmesini istemediğin bir koku var mı?
Geçen yıl kokladığım bir parfüm... Şahaneydi.
Bana en son alınan bir demet çiçek çok güzel kokuyordu.
Geçenlerde farklı bir yerde kahve içmiştim. Onun kokusu çok güzeldi.
4/8
Sence herkesin bir imza kokusu olmalı mı?
Güzel koktuğu sürece olmasa da olur ya.
6/8
Favori kokun bir anı olsaydı, bunlardan hangisi olurdu?
Pencerelerin açık olduğu bir yaz sabahı.
Onunla tanıştığım ilk gece.
Yorgun bir günün ardından temiz nevresimlerin olduğu sıcacık bir yatağa girdiğim an.
7/8
Biri sana "Sen hep böyle mi kokarsın?" derse ne düşünürsün?
Ay acaba ter mi kokuyorum?
"Nasıl yani?" diye sorarım.
Çok açık uçlu bir soru bu. Detay isterim.
8/8
Son soru! Yeni tanıştığın birinin kokusu, onunla iletişimde kalıp kalmayacağını etkiler mi?