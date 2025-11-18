Senin karakterini yansıtan kokuyu buluyoruz!

Burnumuza güzel bir koku geliyor!

1/8 İlk sorumuzla başlayalım: Hiç tanımadığın bir ortama girdiğinde insanlar sana bakıyor mu? Herkesin gözü üstümde oluyor. Hiç bakmazlar bana. Bakarlar muhakkak ama şimdiye kadar fark etmedim. Bilmem, dikkat etmedim hiç.

2/8 Flörtün sana "Sende farklı bir şeyler var ama tanımlayamıyorum." dese... Hoşuma gider kesin. Çıtırından gerilirim... Ne demek istedi? Hoşuma gitmez. Garip durur ama mutlu olurum biraz.

3/8 Asla unutamadığın ve hafızandan silinmesini istemediğin bir koku var mı? Onun kokusu... 💔 Geçen yıl kokladığım bir parfüm... Şahaneydi. Bana en son alınan bir demet çiçek çok güzel kokuyordu. Geçenlerde farklı bir yerde kahve içmiştim. Onun kokusu çok güzeldi. Burada söyleyemem. 🤪

4/8 Sence herkesin bir imza kokusu olmalı mı? Neden olmasın? Kesinlikle olmalı. Güzel koktuğu sürece olmasa da olur ya.

5/8 Hımm, devam edelim! Mevsimi değil ama favori dondurmanı seçer misin?

6/8 Favori kokun bir anı olsaydı, bunlardan hangisi olurdu? Pencerelerin açık olduğu bir yaz sabahı. Serin bir bahar akşamı. Onunla tanıştığım ilk gece. Yorgun bir günün ardından temiz nevresimlerin olduğu sıcacık bir yatağa girdiğim an.

7/8 Biri sana "Sen hep böyle mi kokarsın?" derse ne düşünürsün? Ay acaba ter mi kokuyorum? Çok mutlu olurum. "Nasıl yani?" diye sorarım. Çok açık uçlu bir soru bu. Detay isterim.