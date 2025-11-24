Senin tarzın hangi ünlü oyuncunun stiline benziyor?

Tarzın hangi ünlü oyuncunun stiline benziyor?

1/8 Söyle bakalım, gardırobun karşısına geçtiğinde ilk kurduğun cümle ne oluyor? "Giyecek hiçbir şeyim yok..." "Ben bunları ne ara aldım ya?" "Gardırobumu yenilemenin zamanı gelmiş." "Yeni gardırop almanın zamanı gelmiş!"

2/8 Şimdi bize vazgeçemediğin bir aksesuar seçer misin?

3/8 Her kombin için aynı çantayı mı kullanıyorsun diye sorsak? Evet. Tek çanta yeterli. Birkaç çanta işimi görüyor ya. Kombinlerimden çok çantalarımla ön planda oluyorum.

4/8 Bir yılda en çok kaç kez alışveriş yaptığını öğrenebilir miyiz? En az 6 kez. Ayda bir kez. Birkaç kez diyebilirim. Uygun fiyatlı bir şeyler gördüğümde.

5/8 En son yaptığın kombin bunlardan hangisine benziyordu?

6/8 Sana basic beyaz bir gömlek vereceğiz. Bu parçayı nasıl kombinlersin?

7/8 Sence şık bir kombin yapmanın tek zorluğu bunlardan hangisi olabilir? Parçaların uyumlu olması ama senin rahat hissedememen. Kesinlikle renkleri uyduramamak ya. Zor kombin mi? Bana zor deyin ve seyredin! Uygun çanta aramak... Çile gibi!