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Şentop'tan İmamoğlu'na tebrik

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 22:50 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: - "İstanbul için tercihini yapmıştır, hayırlı olsun. Bu vesileyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanan Sayın Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ediyor; İstanbul’a hayırlı hizmetler yapmasını temenni ediyorum"

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gayriresmi sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti.

Alınan bilgiye göre, TBMM Başkanı Şentop, İmamoğlu'nu telefonla aradı. Şentop, görüşmede gayriresmi sonuçlara göre yenilenen seçimi kazanan İmamoğlu'u kutladı.

Şentop, twitter hesabında da "23 Haziran seçimleri, Türkiye’nin demokratik olgunlukla ve milli iradenin bir kez daha tezahürüyle sonuçlanmıştır. Demokrasi, milli iradenin sağlıklı ve eşit şartlarda tecelli etmesiyle, bu konuda tereddüde asla yer vermeyecek açık ve şeffaf seçimlerin yapılmasıyla var olur. Milletimiz İstanbul için tercihini yapmıştır, hayırlı olsun. Bu vesileyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanan Sayın Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ediyor; İstanbul’a hayırlı hizmetler yapmasını temenni ediyorum." mesajını paylaştı.

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