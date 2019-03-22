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Şentop'tan Trump'ın Golan Tepeleri açıklamasına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 15:16 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: - "İsrail orada işgalcidir. Orasını boşaltması gerekir. İşgalciliğe meşruiyet sağlayan, üzerinden 52 yıl geçmiş, 'Bunu kabul edebiliriz' diyor. Zaman aşımıyla başka ülkenin işgal ettiği bir toprağı kazanabilmesi mümkün değil" - "O konuda (İnfaz Yasası'nda değişiklik) zaten verilmiş bir teklif var. Bu teklifin komisyonda ne zaman konuşulacağına komisyon başkanları karar verir. Seçime kadar meclisin toplanması ve görüşmesi gibi bir ihtimal söz konusu değil"

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri ile ilgili açıklamasına ilişkin, "İsrail orada işgalcidir. Orasını boşaltması gerekir. İşgalciliğe meşruiyet sağlayan, 'Üzerinden 52 yıl geçmiş, bunu kabul edebiliriz.' diyor. Zaman aşımıyla başka ülkenin işgal ettiği bir toprağı kazanabilmesi mümkün değil." dedi.

Cuma namazını Sultanahmet Camisi'nde kılan Şentop, çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanı Şentop, ABD Başkanı Trump'ın Golan Tepeleri ile ilgili açıklamasına ilişkin, Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere uluslararası sistemin dünya barışını sağlama konusunda yetersiz olduğunu dile getirdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Dünya beşten büyüktür." derken, sistemin yetersizliğini vurguladığını dile getiren Şentop, şöyle devam etti:

"Fakat bu sistemin bile kabul etmediği bir hususu bugün, 1981'de BM'nin Güvenlik Konseyi'nin 497 sayılı kararıyla İsrail'in Golan Tepelerinde işgalci olduğu, orasının ilhak kararını BM'nin tanımadığına dair, bunun hükümsüz olduğuna dair bir kararı var. Malumunuz ABD'nin veto yetkisi var ve bunu da ABD kullanmamış 1981'de. Böyle bir kararı bile tanımayan, tamamen keyfi, uluslararası hukuku hiçe sayan bir yaklaşımdı, bir ifadeydi.

Ben bunun sadece münferit görüşü olduğunu düşünmek istiyorum. Yoksa uluslararası toplumun, hukukun, kararına ve temel ilkelerine aykırı, keyfi ve hukuk tanımaz tavrının dünya barışına olumsuz etki edeceğini düşünüyorum. İsrail orada işgalcidir. Orasını boşaltması gerekir. İşgalciliğe meşruiyet sağlayan, 'Üzerinde 52 yıl geçmiş bunu kabul edebiliriz' diyor. Zaman aşımıyla başka ülkenin işgal ettiği bir toprağı kazanabilmesi mümkün değil."

İnfaz Yasası değişikliği ile ilgili de konuşan TBMM Başkanı Şentop, "Seçime kadar Meclis tatilde. Seçimden sonra çalışmalar başlar. O konuda zaten verilmiş bir teklif var. Bu teklifin komisyonda ne zaman konuşulacağına komisyon başkanları karar verir. Seçime kadar meclisin toplanması ve görüşmesi gibi bir ihtimal söz konusu değil." diye konuştu.

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abd başkanı donald trump Golan Tepeleri TBMM Başkanı Mustafa Şentop

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