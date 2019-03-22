Şentop'tan Trump'ın Golan Tepeleri açıklamasına tepki

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri ile ilgili açıklamasına ilişkin, "İsrail orada işgalcidir. Orasını boşaltması gerekir. İşgalciliğe meşruiyet sağlayan, 'Üzerinden 52 yıl geçmiş, bunu kabul edebiliriz.' diyor. Zaman aşımıyla başka ülkenin işgal ettiği bir toprağı kazanabilmesi mümkün değil." dedi.

Cuma namazını Sultanahmet Camisi'nde kılan Şentop, çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanı Şentop, ABD Başkanı Trump'ın Golan Tepeleri ile ilgili açıklamasına ilişkin, Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere uluslararası sistemin dünya barışını sağlama konusunda yetersiz olduğunu dile getirdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Dünya beşten büyüktür." derken, sistemin yetersizliğini vurguladığını dile getiren Şentop, şöyle devam etti:

"Fakat bu sistemin bile kabul etmediği bir hususu bugün, 1981'de BM'nin Güvenlik Konseyi'nin 497 sayılı kararıyla İsrail'in Golan Tepelerinde işgalci olduğu, orasının ilhak kararını BM'nin tanımadığına dair, bunun hükümsüz olduğuna dair bir kararı var. Malumunuz ABD'nin veto yetkisi var ve bunu da ABD kullanmamış 1981'de. Böyle bir kararı bile tanımayan, tamamen keyfi, uluslararası hukuku hiçe sayan bir yaklaşımdı, bir ifadeydi.