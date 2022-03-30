HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Seoart.com onlarca kişiye seo bootcamp hazırlığında! Son başvuru başladı

Seoart.com onlarca kişiye seo bootcamp hazırlığında! Son başvuru başladı

30.03.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seoart.com büyük ölçekli internet siteleri için SEO alanında hizmet veriyor. Seoart.com ve Techcareer.net ile ortak yapılan bootcamp çalışması ile yüzlerce kişinin bu alanda eğitilmesi hedefleniyor. SEO meraklılarının eğitim göreceği bootcamp 5 hafta sürecek. Seoart kurucusu Oktay Çomak, Bootcamp ile ilgili ayrıntıları paylaştı.

Seoart.com onlarca kişiye seo bootcamp hazırlığında! Son başvuru başladı

Seoart 2016 yılından bu yana büyük ölçekli internet siteleri ve yeni girişimler ile çalışıyor. SEO meraklıları için ücretsiz olarak gerçekleştirilecek bootcamp, canlı olarak yapılacak. Eğitim, uzman isimler tarafından verilecek. Eğitimden başarı ile mezun olan kişilere sertifika verilecek. Son başvuru tarihi ise 21 Nisan 2022 olarak belirlendi. Başvurular, 'https://www.techcareer.net/bootcamp/seoart-seo/' adresinden yapılacak.

Seoart yüzlerce kişiye ücretsiz SEO eğitimi verecek! Son başvuru tarihi belli oldu

BOOTCAMP'E KATILIMCI OLARAK SEÇİLMEK İÇİN BELİRLEDİĞİNİZ KRİTERLER VAR MI?

Tabii ki kampa katılacak olan adaylarımızı seçerken bazı kriterleri dikkate alıyoruz. Öncelikle adayımız yeni mezun ya da Haziran 2022'de mezun olmalı. Adayın 20 yaş üzerinde olması, maksimum 2 yıl deneyimli olması ve orta seviyede İngilizce bilmesi de bu noktada önemli. Bunun yanı sıra insani ilişkileri kuvvetli olan, ekip çalışmasına uyum sağlayan, disiplinli bir şekilde çalışmayı seven kişiler de eğitime katılabilir. Bu özellikleri taşıdığını düşünen kişiler, Bootcamp'e başvurabilir.

PEKİ BU KATILIMCILARIN SEÇİLME SÜRECİ NASIL İLERLEYECEK?

Bootcamp'e katılmak için öncelikle başvuru sürecinin tamamlanması gerekiyor. Ardından başvuran tüm adayların CV'si ön değerlendirmeye alınacak. CV'si değerlendirilen ve bu aşamayı geçen adaylara Seviye Testi gönderilecek. Bu testi başarıyla tamamlayan kişiler ise ön mülakata alınacak. Bu adımda da başarılı olan ve eğitime katılmayı arzu eden herkes kampa katılabilecek.

BOOTCAMP'DE ETKİNLİĞE KATILACAK OLAN KİŞİLERİ NELER BEKLİYOR?

Bootcamp, 5 hafta sürecek olan ve katılımcıların SEO eğitimini almasını sağlayan bir kamp. Online olarak gerçekleştirilecek bu eğitim, alanında uzmanlaşmış eğitmenler tarafından verilecek. Bu sayede katılımcılar, SEO ile ilgili tüm detaylara hakim olma şansı yakalayacaklar. Kampın sonunda eğitimden başarı ile mezun olanlara sertifika verilecek.

BOOTCAMP NE KADAR SÜRECEK?

Eğitim, 5 hafta olmak üzere toplamda 40 saat sürecek. Kampa katılan adaylar, haftada 10 saat boyunca SEO ile ilgili kapsamlı bir eğitim maratonundan geçecek.

ADAYLAR EĞİTİMİ TAMAMLADIĞI ZAMAN NELER OLACAK?

Kampa katılan kişi, her şeyden önce SEO alanında çok kapsamlı bir eğitim almış olacak. Eğitim sonunda bir proje sunumu ile mezun olacağından dolayı bu alanda bir proje yaratma şansı elde edecek. Adaylar, hayalini kurdukları kariyerin ilk adımını atarken sektöre kendilerini geliştirmiş bir şekilde girecekler.

BOOTCAMP'E KATILAN ADAYLAR EĞİTİM SONUNDA KARİYERLERİ İLE İLGİLİ İŞ FIRSATI ELDE EDEBİLİRLER Mİ?

Eğitim sonunda belli bir başarıyı elde eden arkadaşlarımıza Seoart'ta çalışma imkanı sunabiliriz. Aday, SEO uzmanı pozisyonu için yapılan mülakatları başarıyla geçer ise iş fırsatı kazanabilir. Tabii ki bu imkanı elde etmek için katılımcının kampta istenen başarıyı elde etmesi gerekiyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
88 yıl sonra Ayasofya Camii'nde bir ilk olacak! 88 yıl sonra Ayasofya Camii'nde bir ilk olacak!
'CHP arkanda kapı gibi durur''CHP arkanda kapı gibi durur'
İstanbul'daki zirvede Abramovich detayı!İstanbul'daki zirvede Abramovich detayı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
siz biliyormusunuz seoyuki eğitim veresiniz. kendinizi tanıtmak için iyi bi yöntem seçmişsiniz.

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıta fiyat ayarı! Motorine ikinci kez...

Akaryakıta fiyat ayarı! Motorine ikinci kez...

Kuntz'a olay sözler: "Ben böyle bir teknik direktör istemiyorum!"

Kuntz'a olay sözler: "Ben böyle bir teknik direktör istemiyorum!"

‘Hiçbir zaman böyle bir oran görmedik’

‘Hiçbir zaman böyle bir oran görmedik’

Cumhur İttifakı'nda görüş ayrılığı: Ben evet demeyeceğim!

Cumhur İttifakı'nda görüş ayrılığı: Ben evet demeyeceğim!

Gece yarısı korkunç olay! Eşini ve komşusunu öldürüp intihar etti

Gece yarısı korkunç olay! Eşini ve komşusunu öldürüp intihar etti

İlk kez ceza kanununa giriyor! Bunu yapana hapis cezası

İlk kez ceza kanununa giriyor! Bunu yapana hapis cezası

İlginizi Çekebilir

Ödülü geri alınacak mı? Akademinin tepkisi gecikmedi

Ödülü geri alınacak mı? Akademinin tepkisi gecikmedi

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Kahvaltı önerisi! Her sabah mutlaka bir avuç...

Kahvaltı önerisi! Her sabah mutlaka bir avuç...

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.