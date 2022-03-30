Seoart.com onlarca kişiye seo bootcamp hazırlığında! Son başvuru başladı

Seoart 2016 yılından bu yana büyük ölçekli internet siteleri ve yeni girişimler ile çalışıyor. SEO meraklıları için ücretsiz olarak gerçekleştirilecek bootcamp, canlı olarak yapılacak. Eğitim, uzman isimler tarafından verilecek. Eğitimden başarı ile mezun olan kişilere sertifika verilecek. Son başvuru tarihi ise 21 Nisan 2022 olarak belirlendi. Başvurular, 'https://www.techcareer.net/bootcamp/seoart-seo/' adresinden yapılacak.
Tabii ki kampa katılacak olan adaylarımızı seçerken bazı kriterleri dikkate alıyoruz. Öncelikle adayımız yeni mezun ya da Haziran 2022'de mezun olmalı. Adayın 20 yaş üzerinde olması, maksimum 2 yıl deneyimli olması ve orta seviyede İngilizce bilmesi de bu noktada önemli. Bunun yanı sıra insani ilişkileri kuvvetli olan, ekip çalışmasına uyum sağlayan, disiplinli bir şekilde çalışmayı seven kişiler de eğitime katılabilir. Bu özellikleri taşıdığını düşünen kişiler, Bootcamp'e başvurabilir.
Bootcamp'e katılmak için öncelikle başvuru sürecinin tamamlanması gerekiyor. Ardından başvuran tüm adayların CV'si ön değerlendirmeye alınacak. CV'si değerlendirilen ve bu aşamayı geçen adaylara Seviye Testi gönderilecek. Bu testi başarıyla tamamlayan kişiler ise ön mülakata alınacak. Bu adımda da başarılı olan ve eğitime katılmayı arzu eden herkes kampa katılabilecek.
Bootcamp, 5 hafta sürecek olan ve katılımcıların SEO eğitimini almasını sağlayan bir kamp. Online olarak gerçekleştirilecek bu eğitim, alanında uzmanlaşmış eğitmenler tarafından verilecek. Bu sayede katılımcılar, SEO ile ilgili tüm detaylara hakim olma şansı yakalayacaklar. Kampın sonunda eğitimden başarı ile mezun olanlara sertifika verilecek.
Eğitim, 5 hafta olmak üzere toplamda 40 saat sürecek. Kampa katılan adaylar, haftada 10 saat boyunca SEO ile ilgili kapsamlı bir eğitim maratonundan geçecek.
Kampa katılan kişi, her şeyden önce SEO alanında çok kapsamlı bir eğitim almış olacak. Eğitim sonunda bir proje sunumu ile mezun olacağından dolayı bu alanda bir proje yaratma şansı elde edecek. Adaylar, hayalini kurdukları kariyerin ilk adımını atarken sektöre kendilerini geliştirmiş bir şekilde girecekler.
Eğitim sonunda belli bir başarıyı elde eden arkadaşlarımıza Seoart'ta çalışma imkanı sunabiliriz. Aday, SEO uzmanı pozisyonu için yapılan mülakatları başarıyla geçer ise iş fırsatı kazanabilir. Tabii ki bu imkanı elde etmek için katılımcının kampta istenen başarıyı elde etmesi gerekiyor
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