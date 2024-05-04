Sepsis nedir, neden olur? Sepsis geçer mi? Sepsis belirtileri ve tedavisi

Erken tanı ve tedavi, sepsis konusunda önem arz etmektedir. Bu nedenle enfeksiyon belirtileri gösteren kişilerin vakit kaybetmeden tıbbi yardım alması önemlidir. Özellikle yaşlılar, bağışıklık sistemi zayıf olanlar, diyabet hastaları, kanser hastaları ve kronik böbrek veya karaciğer hastalığı olanlar gibi risk altındaki kişiler, enfeksiyonlarına özellikle dikkat etmelidir.

Sepsis nedir?

Sepsis ne demek sorusuna kısaca vücudun kendi dokularına zarar vermesi diyebiliriz. Sepsis, vücudun aşırı tepki vererek kendi dokularına zarar verdiği ciddi bir enfeksiyon durumudur. Genellikle bakteriyel bir enfeksiyonun yayılmasıyla başlar, ancak virüsler, mantarlar veya parazitler gibi diğer mikroorganizmalar da sepsise neden olabilir. Sepsis, hızlı bir şekilde ilerleyen ve yaşamı tehdit eden bir durumdur ve acil tıbbi müdahale gerektirir.

Sepsis neden olur?

Sepsis bağışıklık sisteminin yanıtının aşırı derecede aktive olması sonucunda ortaya çıkar. Vücut enfeksiyonu kontrol etmek için salgıladığı kimyasalların aşırı miktarda üretilmesiyle reaksiyon gösterir. Bu kimyasallar, vücudun kendi dokularına zarar vererek organ yetmezliği, dolaşım bozuklukları ve hatta ölüme yol açabilir.

Sepsis belirtileri nelerdir?

Sepsisin belirtileri genellikle enfeksiyonun bulunduğu bölgeye ve yaygınlığına bağlı olarak değişir. Sepsis belirtileri şunlardır:

Ateş veya hipotermi

Nefes almada zorluk

Hızlı kalp atışı

Zihinsel durum değişikliği

İdrar yapmada azalma

Ciltte değişiklikler

Ağrı

Septik şok

Organ yetmezliği

Kan pıhtılaşması ve kanama bozukluğu

Sepsis tedavisi nasıl yapılır?

Sepsis tedavisi hastanın durumunun ciddiyetine ve enfeksiyonun kaynağına göre değişir. Tedavinin temelini antibiyotik tedavisi oluşturur. Sepsis organ fonksiyonlarını bozabilir, bu nedenle de kan basıncı, solunum ve böbrek fonksiyonları gibi hayati fonksiyonlar takip edilir ve gerekli durumlarda destekleyici tedaviler uygulanabilir. Sepsis, sıvı ve elektrolit dengesizliğine yol açabilir. Bu nedenle damar yoluyla sıvı ve elektrolit replasmanı tedavisi uygulanır. Sepsinin nedeni bir yara veya apse ise bu yaranın cerrahi olarak temizlenmesi ve drene edilmesi gerekebilir. Genel olarak sepsis tedavisinde kullanılan yöntemler şöyledir:

Antibiyotikler

Kan basıncını yükseltmek, böbrek fonksiyonlarını desteklemek için ilaçlar

Solunum cihazı

Diyaliz

Bazı durumlarda cerrahi işlem

Sepsis geçer mi?

Sepsis ciddi bir durum olmakla birlikte erken teşhis ve tedavi ile ölüm oranı önemli ölçüde azaltılabilir. Sepsis iyileşir mi sorusuna şu yanıtı verebiliriz:

Çoğu insan hafif sepsisten kurtulabilir. Ancak durum septik şoka ilerlerse, maalesef ölüm oranı yüksektir.

Bu bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tıbbi bir sorununuz varsa lütfen doktorunuza danışınız.





