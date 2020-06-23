Seranay Sarıkaya’nın açık küllü kumral saç rengi ve modeli

2010 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında ikinci olarak, Türkiye'yi Miss Universe yarışmasında temsil etmeye hak kazanan Serenay Sarıkaya, özellikle Medcezir ve Fi (Çi) dizilerinde sergilediği oyunculuk performansı ile, son zamanların en sevilen ve beğenilen yüzlerinden biri olmayı başardı. Kendine özgü tarzı, hafif makyajı ve doğal ama son derece havalı saç modelleri ile giderek artan bir hayran kitlesiyle ön planda yer almaya devam ediyor. Saçından makyajına, kıyafet seçiminden mimiklerine kadar her konuda moda yaratmak konusunda başı çeken sanatçının saçlarının, geçen zaman içinde nasıl değiştiğini ve bugünkü halini yakından inceleyelim. Seranay Sarıkaya Saç Rengi Serenay Sarıkaya'nın kendi saç rengi aslen kumral olmakla birlikte, onu ekranda genellikle sarı renk dalgalı saçlarla görmeye alışmış durumdayız. Özellikle Duru karakterini oynarken kullandığı açık küllü kumral saç rengi, kendi ten rengi ile son derece uyumlu. Ancak bu rengi elde etmek hem çok kolay değil, hem de her ten rengi ile uyum sağlaması zor. Dolayısıyla **saç renginizi olduğundan farklı bir renge dönüştürmeden önce kuaförünüze danışmanızı tavsiye ederiz.

** Saçlarınız koyu renk dahi olsa bu rengi elde etmeniz mümkün; tek önemli olan, size yakışması. Serenay Sarıkaya'nın açık küllü kumral saç renginin arasında, serpiştirilmiş sarı renk de göze çarpıyor. Bunu elde etmek için saçınıza balyaj atılabilir. Ancak güneş altında geçirilen zamanda elde edilen ton çok daha doğal olacaktır. Özellikle esmer tende açık küllü kumral rengin havasının çok daha hoş olduğunu göz önünde bulundurun. Zaten kumral saç renginiz varsa üzerine altın karamel boyayarak rötuş atmak da hoş sonuç verir. Eğer saç renginizi evde kendiniz değiştirmek istiyorsanız öncelikle bilmeniz gereken, boyayacağınız renkten daha koyu bir renge doğru hareket ederseniz düzgün sonuç alabileceğiniz. Saç renginiz boyanızdan daha koyu ise ilk işlemi bir kuaförden yardım alarak yapmanızı tavsiye ederiz. Ama eğer hazır boya yardımı ile konuya girebileceğiniz durumdaysanız, size bazı marka ve numaralar ile Serenay Sarıkaya'nın saç rengini tutturmanız için ipuçları verebiliriz. Koleston Naturals Saç Boyası 8/1 Açık Küllü Kumral - 12,00 TL

Schwarzkopf Colour Specialist Küllü Açık Kumral 8.1 - 21,90 TL

Loreal İnoa Amonyaksız Saç Boyası No: 8.1 - 37,94 TL

L'oréal Paris Excellence Creme Saç Boyası 8.1 Koyu Sarı Küllü - 21,00 TL

Palette Küllü Açık Kumral 8-01 - 19,45 TL

Sea Color 8/0 Açık Küllü Kumral - 4.54 TL

Neva Color Natural Set Boya 8.1 Küllü Açık Sarı - 9,95 TL

Leoni Argan Yağlı 8.1 Açık Küllü Kumral Saç Boyası - 10,90 TL

Naturigin Organik İçerikli Saç Boyası 8.1 Açık Kül Sarısı - 89,00 TL Serenay Sarıkaya Saç Modelleri 1. Peri Masalı (2008) Bu filminde bir masaldaki prenses gibiydi Serenay Sarıkaya... Saçlarının rengi ve modelindeki romantizm ile genç ve masum bir görünümü vardı. Doğallık ve zerafetten ödün vermeden çekici bir modelle ekranda yerini aldı.

2. Limon Ağacı (2008) Küçük bir kasabada yaşayan Peri'yi canlandırdığı filmde oyuncunun saçları, belki de en doğal ve en güzel haliyle görüntüleniyor. Sarı saçlarının iri dalgaları katlı kesimi ortaya yine son derece naif bir güzellik çıkarıyor. 3. Adanalı (2008-2010) Oktay Kaynarca'nın kızını canlandırdığı dizide, özellikle şapkalı görüntüleriyle dikkat çekti. Yer yer saçlarının doğal iri dalgaları ile, zaman zaman düz fönlü görüntüleriyle dizi boyunca göz doldurucuydu. 4. Lale Devri (2010-2012) Bol entrikalı dizide Yeşim karakterini canlandıran oyuncu, dizi boyunca tamamen düz saçlardan, değişik topuzlara kadar pek çok stil denedi. Saçlarını sürekli yenilediği bu rol, oyunculuğunda da kendisini tırmandıran bir devri getirecekti. 5. Hoşçakal (2011) Bu kısa filmde Serenay Sarıkaya bizi düz saçları ile karşıladı. Kendisine doğal dalgalı saç modellerini yakıştırılsa da bu haliyle son derece hoş görünüyordu. 6. Behzat Ç Ankara Yanıyor (2013) Seksi imajını saç modeline de yansıttığı filmde Serenay Sarıkaya, uzun, katlı yer yer kıvırcık bir modelle karşımıza çıkmıştı. 7. Medcezir (2013-2015) Dizide, Mira ile birlikte o da büyüdü, gelişti, bambaşka bir noktaya geldi. Serenay Sarıkaya katlı saç kesimi ile hayatımıza farklı bir tarz getirmiş oldu.