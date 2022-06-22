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Sercan Baş kimdir? Şehit Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş nasıl şehit oldu? Nereli ve kaç yaşındaydı?

22.06.2022 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sercan Baş Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklaması sonrası vatandaşlar tarafından internette araştırılıyor. Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden gelen acı haber sonrası birçok kişi arama motorlarında; Sercan Baş kimdir? Şehit Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş nasıl şehit oldu? Nereli ve kaç yaşındaydı? soru ve konu başlıklarını sorgulamaya başladı. İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklaması...

Sercan Baş kimdir? Şehit Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş nasıl şehit oldu? Nereli ve kaç yaşındaydı?

Sercan Baş, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre; 21 Haziran 2022 salı günü şehit düştü. Birçok kişi arama motorlarında 'Sercan Baş kimdir? Şehit Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş nasıl şehit oldu? Nereli ve kaç yaşındaydı?' soru ve konu başlıklarını sorguluyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ve ayrıntılar haberimizde...

SERCAN BAŞ KİMDİR?

Sercan Baş, Pençe-Kilit Harekatında görevliydi.

Milli Savunma Bakanlığı, sınır ötesinde devam eden operasyondan gelen acı haberi duyurdu.

Sercan Baş kimdir? Şehit Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş nasıl şehit oldu? Nereli ve kaç yaşındaydı?

ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ SERCAN BAŞ NASIL ŞEHİT OLDU?

Şehit Piyade Uzman Çavuş Sercan Baş ile ilgili Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize 21 Haziran 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Sercan BAŞ şehit olmuştur."

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yayınladığı taziye mesajında "Kahraman silah arkadaşımız, 21 Haziran 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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şehit Asker Milli Savunma Bakanlığı
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