HABER

Serdar Adalı'nın annesi Özen Adalı, Adana'da toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 14:06 | Son Güncelleme

BEŞİKTAŞ Kulübü İkinci Başkanı Serdal Adalı'nın dün vefat eden annesi Özen Adalı (82), memleketi Adana'da toprağa verildi.

Serdar Adalı'nın annesi Özen Adalı, Adana'da toprağa verildi

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- BEŞİKTAŞ Kulübü İkinci Başkanı Serdal Adalı'nın dün vefat eden annesi Özen Adalı (82), memleketi Adana'da toprağa verildi.
Bir süredir tedavi gördüğü Bodrum'da dün vefat eden Özen Adalı’nın cenazesi, hava yoluyla memleketi Adana’ya getirildi. Bugün Adana Asri Mezarlığı’ndaki cenazeye yakınları, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Adanaspor Başkanı Bayram Akgül ile siyaset, spor ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. Taziyeleri kabul eden Serdal Adalı’yı, sevenleri acı gününde yalnız bırakmadı.
Özen Adalı’nın cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Serdar Adalı'nın annesi Özen Adalı, Adana'da toprağa verildiSerdar Adalı'nın annesi Özen Adalı, Adana'da toprağa verildiSerdar Adalı'nın annesi Özen Adalı, Adana'da toprağa verildiSerdar Adalı'nın annesi Özen Adalı, Adana'da toprağa verildi

Olay adam The Sun'a haber olduOlay adam The Sun'a haber oldu
Malatya'da 3 bin kınalı keklik doğaya salındıMalatya'da 3 bin kınalı keklik doğaya salındı
Karabatağı, ayağındaki olta ve misinadan kurtardılarKarabatağı, ayağındaki olta ve misinadan kurtardılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Iğdır'dan kahreden şehit haberi

Iğdır'dan kahreden şehit haberi

Dilmen şaşırdı! 'Böyle takım görmedim'

Dilmen şaşırdı! 'Böyle takım görmedim'

Bu vahşetin cezası belli oldu

Bu vahşetin cezası belli oldu

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Bakan Pekcan'dan Volkswagen açıklaması

Bakan Pekcan'dan Volkswagen açıklaması

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

AKOM'dan İstanbul için önemli uyarı

AKOM'dan İstanbul için önemli uyarı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Netanyahu'ya sert tepki

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Netanyahu'ya sert tepki

Son dakika: MSB'den S-400 açıklaması

MSB'den S-400 açıklaması

İstanbul'da iki grup arasında silahlı çatışma! Yaralılar var

İstanbul'da çatışma! Yaralılar var

Hakkari'de Mehmetçik'in şefkati ve uzattığı yardım eli böyle görüntülendi

İşte Mehmetçik'in şefkati!

Deprem uzmanı Özmen: Marmara Denizi'ne yakın ilçelerde deprem tehlikesi arttı

İstanbul için korkutan açıklama! O ilçelerde risk arttı

Son dakika: Büyükçekmece'de trafik kazası! E-5 trafiğe kapandı

İstanbul'da feci kaza! E-5 trafiğe kapandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.