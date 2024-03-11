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Serdar Ortaç yürümekte zorlandı! Görüntüler hayranlarını üzdü

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
11.03.2024 08:35
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Uzun yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç'ın konser öncesi görüntüleri dikkat çekti. Yürümekte zorlanan Serdar Ortaç tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duydu.

Uzun yıllardır MS hastalığıyla mücadele ettiği bilinen şarkıcı Serdar Ortaç son dönemde açtığı yayınlarla ve sözleriyle gündeme geliyordu. Alkol de alan ve Tarkan'a küfür etmesiyle herkesi şoke eden Serdar Ortaç'ın son görüntüsü dikkat çekti.

Uzun yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden Ortaç, ağrıları nedeniyle ayakta durmakta zorlandığı için kulise giderken ve hazırlanırken tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duydu.

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Tekerlekli sandalyeden kalkarken de zorlanan Ortaç, hayranlarıyla fotoğraf çektirirken de desteğe ihtiyaç duydu.

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Serdar Ortaç'ın bu halini görenler "Üzdü bu görüntüler", "Bu adama destek olunmalı", "Yazık ya keşke konsere çıkmasa" yorumlarında bulundu.

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