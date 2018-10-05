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Serebral Palsi hastası çocuklar hayallerini çakıl taşlarına yazdı

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.10.2018 12:03 | Son Güncelleme

6 Ekim Dünya Serebral Palsi gününe dikkat çekmek ve konuyla ilgili farkındalık yaratmak adına harekete geçen Allergan, Cerebral Palsy Türkiye (Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı) ile birlikte, 4 Ekim Perşembe günü Cerebral Palsy Türkiye’de “Çakıldan Hikayeler” etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlikte Serebral Palsili çocukların birbirinden renkli hayal dünyaları çakıllarla süslenen sayfalarda hayat buldu.

Serebral Palsi hastası çocuklar hayallerini çakıl taşlarına yazdı

Global biyofarmasötik şirket olarak, yenilikçi ilaçlar, tıbbi cihazlar ve biyolojik ürünler üreterek tüm dünyada hastalara sunan Allergan, Cerebral Palsy Türkiye (TSÇV) iş birliği ile gerçekleştirdiği “Çakıldan Hikayeler “etkinliğiyle 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Gününe dikkat çekti. Çocukların yanı sıra ailelerin ve Allergan Çalışanlarının katıldığı atölye çalışmasında çocuklar, eğlenceli dakikalar geçirirken çakıl taşlarıyla anlattıkları hikayelerle ‘ben buradayım’ dedi.

serebral_palsi_nedir_serebral_palsi_hastaligi_serebral_palsi_hastaligi_nedir_serebral_palsi_tedavisi

6 Ekim Dünya Serebral Palsi Gününün Allergan için öneminden bahseden Allergan Türkiye Ülke Müdürü Kaniye Onat; “Bu yılın başından itibaren Cerebral Palsy Türkiye (TSÇV) ile birlikte yürüttüğümüz Kutup Yıldızları Projesine Allergan olarak gönülden destek veriyoruz. Bu projemizle de Serebral Palsi farkındalığını artırarak erken müdahale konusunda toplumu bilgilendirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda Serebral Palsili çocukların yaşam boyu ihtiyaç duydukları özel eğitim ve rehabilitasyon desteklerine kavuşabilmeleri için çalışmalarını aralıksız sürdüren Cerebral Palsy Türkiye (TSÇV) ile birlikte yol almaktan son derece mutluyuz. Bugün de Dünya Serebral Palsi Gününe dikkat çekmek için sizlerle bir aradayız” dedi.

serebral_palsi_nedir_serebral_palsi_hastaligi_serebral_palsi_hastaligi_nedir_serebral_palsi_tedavisi

Dünyada her 1000 bebekten ortalama 2 ila 5’inin Serebral Palsili olarak dünyaya geldiğine dikkat çekerek, Türkiye’de ise bu oranın binde 4’ün üzerinde olduğunu belirten Cerebral Palsy Türkiye (TSÇV) Genel Direktörü Nigar Evgin; “Vakıf olarak temel amaçlarımızdan birisi toplumda Cerebral Palsy farkındalığı yaratmak. Bu konuda çalışan bir sivil toplum kuruluşu olarak özel sektörün desteğini almak ve farklı iş birlikleri yaparak her alanda konunun sahiplenilmesini sağlamak bizim için mutluluk verici. Allergan Türkiye’nin Cerebral Palsy konusundaki duyarlılığı çocuklarımız ve ailelerimiz için çok değerli olmakla beraber konu hakkında farklı alanlarda farkındalık yaratılmasını sağlıyor” dedi.

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Serebral Palsi sağlık

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