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Seren Serengil "Herkes 3 ay tatil yapıp maaşını almalı" deyince olay oldu! Tepkilere sert çıktı

11.07.2023 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Seren Serengil yaptığı bir açıklamayla hem tepki çekti hem dalga konusu oldu. "Acun'a katılıyorum" diyerek sözlerine başlayan Serengil herkesin 3 ay maaşını alıp tatil yapması gerektiğini söyledi.

Seren Serengil yine gündem olan sözler söyledi. “Acun'a bir konuda çok katılıyorum insanlar yazın çalışmamalı…” diyen Serengil “Asla çalışmıyorum yıllardır ve bütün tv sözleşmelerimde vardır 23 yıldır haziran dedim mi giderim eylül sonu dönerim herkes maaşını almalı yazın ama işe gitmemeli.. Bir tek memurlar sevindi zamdan diğerlerine de böyle bir güzellik yapın" dedi.

"3 ay tatil verin maaşları da verin" diyen Seren Serengil'e tepki yağdı. Sosyal medyada tepki gören şarkıcıya bir takipçi "Nasıl cahilce bir yorum bu. Tarlada çalışan üreten ne yapsın" dedi.

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Ekran Alıntısı

Seren Serengil tepkilere kızıp "Cahil sensin vardiyalı olur bu işler büyük düşün" diyerek fikrinin arkasında durdu.

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