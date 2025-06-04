Serenay Sarıkaya’nın oynadığı dizilerde unutulmaz hale gelmiş kombinleri

1. Genel olarak hafızalarımızda kalan bir tarzla başlayalım!



Serenay Sarıkaya, rol aldığı Medcezir dizisindeki tarzı ile hafızamızdan asla silinmiyor. Özellikle kombin fark etmeden çektiği simsiyah göz kalemi Mira karakteri ile bütünleşmişti. Bu bölümde üstüne giydiği beyaz elbise sanki tam olarak onun kalıbına göre dikilmiş! Altına da giydiği yıllarda moda olan kısa topuklu bot ve dikkat çekici bir aksesuar ile harika bir şekilde kombini tamamlamış.

2. Daha modern bir tarzda Serenay!



Yakın bir zamanda final yapan Aile dizisinden bir kombini ile devam edelim. Bu kombinin dikkat çeken parçası uzun yeşil kabanı! Bu kabanın içine siyah bir elbise tercih ederek kabanı daha da ön plana çıkarmış. Yine altındaki uzun siyah çizmeler ile resmen ateş ediyor. Bu görüntü dizinin en iyi kombinlerine kesinlikle girer...

3. Üstünde hiçbir kıyafet sırıtmıyor!



Bu resimde bambaşka bir tarzla görüyoruz onu... Cıvıl cıvıl bir elbise ile resmen içimiz açıldı. "Clean girl" modasının öncüsü için oynadığı karakter Duru Durulay'ı göstersek abartmış olmayız. Soft bir makyaj, pembe dudaklar ve fotoğraftan bile burnumuza gelen tertemiz koku. Bu karakter, tarzı ve güzelliği ile bizleri büyülemeye yetti.

4. Elbise her detayıyla muazzam!



Şu an bile giyilse moda olacak harika bir elbiseyi hep birlikte inceleyelim. Sırt dekoltesinde ip detaylarına sahip elbisenin rengi en dikkat çeken özelliği. Özellikle Serenay'ın saç rengi ile çok güzel bir uyum sağlamış. Bu elbise için hafif dağınık, uğraşılmamış bir topuz görüntüsü tercih edilmiş. Bu elbise zamanın çok daha ötesinde.

5. Onu çok sık görmeye alışık olduğumuz bir tarzla devam edelim!



Serenay'ı genelde dizilerde etek ve elbise kombinleri ile görüyoruz. Uzun boylu olduğu için kendisine mini etekler çok yakışıyor, resimdeki deri etek gibi. Bu dar deri eteğin üstüne giydiği mavi crop kazak ile kombini bütünleştirmiş! Özellikle Medcezir'de rol alırken saçlarını genellikle düz görüyorduk ve burada aynı şekilde tercih etmiş. Göz kamaştırıcı güzelliği ile bu güne dek de aklımızda kalmayı başardı!

6. Yelek-kot kombinleri son yılların en havalı kombinlerinden!



Son zamanlarda yaptığı bir kombin ile daha modern ve şık bir şekilde görüyoruz kendisini. Özellikle yelekler şu an oldukça moda. Serenay da bu modaya ayak uydurmuş. Altına giydiği bol jean ve kovboy botu ile enfes görünüyor. Bu kombin de bu sayede listede olmayı hak ediyordu!

7. Mira Beylice kombinleri bir efsaneydi!



Yine makyajını siyah bir göz kalemi ile derinleştirdiğini görüyoruz. Altına giydiği siyah uzun eteğin üstüne mavi kot bir gömlek giymiş, gömleğin önüne attığı düğüm ile oldukça havalı ve stil sahibi duruyor. Boynundaki kolyesi ve çantasının rengi ile her detayı bir başka güzel diyebiliriz!

8. O kolyeyi acilen biri bulabilir mi lütfen?



Kombinin yıldızı olan bu kocaman kolye daha iyi kombinlenemezdi! Günlük hayatın şıklığı bizlere yansırken, bir yandan da bu kombinle her yere gidebilecek kadar şık olmuş. Bu sefer makyajındaki belirginliği dudaklarına koyu ruju sürerek tercih etmiş. Saçını yukarıdan yaptığı topuz için de boynunun açıklığı harika duruyor.

9. "Duru Durulay" tarzı diye bir şey var!



Serenay Sarıkaya'nın en aklımızda kalan rollerinden olan Duru Durulay'ı bu kadar özel yapan elbette ki tarzıydı. Genellikle karakter, salaş ve uzun şeyler giyiyordu. Dizide dansçı olmasından da kaynaklanıyordu. Saçların sımsıkı topuz oluşu gözlerinin üstündeki hafif eyeliner ve ruju ile inanılmaz tarz görünüyor. Serenay'ın bu hali tartışmasız en iyilerinden!

10. "Maşallah!" diyelim ki bu güzelliğe nazar değmesin.



Bu içeriği ağzımızı açık bırakacak bir kombin ile bitirelim. Bu elbiseye diyecek sözümüz yok çünkü hayran kaldık. Hem göğüs hem de bacak dekoltesi olmasına rağmen asla sırıtmıyor, aksine inanılmaz seksi duruyor. Üstüne attığı blazer ceket ve saçındaki tokası ile gönülleri yine fethetmeyi başardı!