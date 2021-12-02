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Serenay Sarıkaya'nın son saç stilini uygulamak isteyenlere ipuçları

01.12.2021 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serenay Sarıkaya, hem stiliyle hem de oyunculuk yeteneği ile Türk televizyon ekranlarının en iddialı isimlerinden biri. Uzun yıllardır ekranlarda olan güzel oyuncu, bizi her defasında bir kez daha şaşırtmayı başarıyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin en ünlü dergilerinden birinin çekimleri için kamera karşısına geçen Serenay Sarıkaya, çarpıcı saç stili ile hepimizin gönlünü bir kez daha fethetti doğrusu. Peki siz de bu görünümü yakalamak ister misiniz?

Serenay Sarıkaya'nın son saç stilini uygulamak isteyenlere ipuçları

1950'li yılları anımsatan bu ihtişamlı saç modelinin yapımı gözleri korkutsa da aslında oldukça basit. Sizin için sıraladığımız adımları takip ederek bu saç modelini uygulayabilir ve o gün etrafınıza dönem filmlerinden çıkmış gibi bir ışık saçabilirsiniz. İşte birbirinden pratik ipuçları ile Serenay Sarıkaya'nın çok konuşulan saçının yapımı!

1. Kullandığınız şampuan saçlarınızın hacmine hacim katsın!

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Serenay Sarıkaya'nın bu saç modelinde göze ilk takılan şey, saçlarının inanılmaz bir şekilde hacimli görünmesi. Bu hacmi elde etmek düşünüldüğü kadar zor değil. Saçınızı şekillendirmeye duşta bile başlayabilirsiniz. Kullandığınız şampuan ile saçlarınıza daha dolgun bir hava verebilirsiniz. Bunun için en iyi şampuan önerilerinden birisi şüphesiz ki Elidor. Elidor, ünlü influencer Elvin Levinler ile yaptığı iş birliğinde nar özlü bir şampuan tasarladı. İlk yıkamadan itibaren etkisini hissedeceğiniz bu şampuanla yoğun hacimli bir saç elde edecek ve saçlarınıza sanki saatlerce ayna karşısında uğraşmışsınız gibi bir hava vereceksiniz.

Elidor'un bu şampuanına sahip olmak için anında buradaki linke tıklayabilirsiniz.

2. Saç kremi ile saçınızı işleme hazırlayın!

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Saçlarımıza istediğimiz görüntüyü verebilmek için bazen oldukça meşakkatli yollar seçiyoruz. Şekillendirmek için verdiğimiz yüksek ısılar, saçlarımıza epeyce zarar veriyor. Bu nedenle düzleştirme ve maşa gibi işlemlerden önce saçımızı mutlaka yüksek ısıya dayanması için hazırlamalıyız. Bunu yapmanın en kolay yolu, duşta saç koruyucu bir saç kremi kullanmak. Pantene Superfood Saç Bakım Kremi ile saçlarınıza hak ettiği gücü verebilirsiniz. Böylece siz ne kadar ısı verirseniz verin, saçlarınız girdikleri her savaştan başarılı çıkar.

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3. Yumuşak hareketlerle saçınızı taramayı unutmayın!

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Saçlarımızı şampuanlayıp kremledikten sonra geldik en kritik adımlardan birine. Saçlarınızı şekillendirmeden önce hiçbir dolaşıklık kalmadığından emin olmalısınız. Siz saçlarınızı ne kadar iyi tararsanız, saçlarınız o kadar yumuşamış olur. Bu adımda saçlarınızı yavaş yavaş ve bir merdiven tırmanıyormuş gibi aşağıdan yukarıya doğru adım adım tarayarak saçlarını yapacağınız işleme hazırlayabilirsiniz. Nascita markası, son zamanların en popüler tarak markalarından biri. İnce yapısı ile saçlarınızı kırmadan açmayı başaran bu tarak ile birkaç dakikada pürüzsüz saçlar elde edebilirsiniz.

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4. Saçınızın tam olarak kuruduğundan emin olun!

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Saçlarınızı Serenay Sarıkaya gibi şekillendirebilmek için krepe atmanız gerekiyor. Krepe ıslak saçlara uygulanabilen bir işlem değil, bu nedenle saçlarınızın her telinin kuruduğundan emin olmalısınız. Saçlarınızı Philips DryCare'in yüksek güçte üfleme performansıyla birkaç dakikada kupkuru bir hale getirebilir ve şekillendirme işlemine başlayabilirsiniz. Ayrıca DryCare'in kıvırcık saçlar için olan özel başlığıyla da saçlarınızı bir yandan kuruturken, bir yandan da daha kıvrımlı bir hale getirebilirsiniz. Bu işlem de saçlarınızın daha hacimli bir şekilde kurumasını sağlar.

Philips DryCare'e buradaki linke tıklayarak kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

5. Büyük dalgalar ile saçlarınızı daha canlı bir hale getirin!

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Saçlarımızı şekillendirebilmemiz için gerekli olan bütün adımları uyguladık. Artık verdiğimiz ısı karşısında saçlarımız zarar görmeden istediğimiz görünüme ulaşabilir. Serenay Sarıkaya'nın saçına baktığımızda oldukça büyük dalgaların olduğunu görüyoruz. Bu dalgalar, saça da volume katmış ve hareketlendirmiş. Bu hareketli görüntüyü fazla zahmete girmeden de elde edebilirsiniz. Remington markasının Proluxe kalın maşası ile saçınıza belli belirsiz dalgalar verirken bir yandan da doğal bir görünüm sağlayabilirsiniz. Bu noktada en dikkat etmeniz gereken şey maşanızın ucunun kalın olması.

Remington Proluxe'e sahip olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

6. Abartılı bir saçın olmazsa olmazı: krepe tarağı!

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Gerçek bir Serenay Sarıkaya saçı elde edebilmek için en olmazsa olmaz adımdayız. Biz her ne kadar hacim verici şampuanlar ile saçımıza hacim versek de böylesine abartılı bir saç modeli için bu adım yeterli olmayabiliyor. İşte biz de bu noktada krepelere başvuruyoruz. Saçınızın ucundan dibine doğru yavaş yavaş tarayarak krepe işlemini uygulayabilirsiniz. Bu noktada size yardımcı olabilecek bir krepe tarağı kullanacaksanız, Trina tam da size göre. Saçlarınızın üst kısımlarına krepe attıktan sonra aradaki farkı göreceğinize eminiz!

Saçlarınızı şekillendirirken her zaman başvurmak isteyeceğiniz ürünlerden biri olan Trina krepe tarağına buradan ulaşabilirsiniz.

7. Gizli dokunuşlar ile günü güzelleştirin!

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Krepe ve maşa işlemlerinden sonra hayalini kurduğunuz Serenay Sarıkaya saçına şu anda ulaşmış durumdasınız. Fakat bu saç tarzına biraz daha kendi yorumunuzu katmak ya da saçlarınızı daha da gösterişli bir hale getirmek istemez misiniz? Bir dönemin en popüler saç aksesuarlarından olan incili tokalar ile saçlarınıza bambaşka bir hava katabilmeniz mümkün. Böylece Serenay Sarıkaya'nın tarzı ile kendi stilinizi harmanlayarak ortaya daha iddialı bir saç bile çıkarabilirsiniz.

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8. Saçlarınızın daha da parlak bir hal almasını sağlayabilirsiniz!

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Saçınızı şekillendirdikten sonra hem daha parlak bir görünüm almasını hem de ısının verdiği zararı onarmasını sağlayabilirsiniz. Saç bakım yağları bu noktada bütün kadınların derdine derman olmayı başarıyor. Elseve Mucizevi Yağı'ndan ellerinize iki fıs aldıktan sonra saç uçlarınıza bu yağı iyice yedirerek kısa zamanda oldukça etkili bir bakım yapabilirsiniz. Bu sayede saçlarınız o göz alıcı şeklinin yanında bir de ışıl ışıl parlar. Bu sayede girdiğiniz ortamdaki tüm dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz.

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9. Saçınızdaki açıklıklar hakkında endişelenmenize gerek kalmadı!

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Saçlarımızı istediğimiz şekle soksak da bazen küçük detaylar yüzünden dilediğimiz görünüme ulaşamayabiliyoruz. Bu noktadaki en önemli detaylar, saçların seyrek olması ya da saç derisindeki bazı yerlerde açılmaların olması. İşte bu sorunları ortadan kaldırmak aslında oldukça basit. Toppik Açık Kapatıcı Saç Tozu ile saçlarınızda açıklık olan bölgelerin kapanmasını sağlayabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey açıklık olan bölgelere tuz dökermiş gibi bir parça Toppik toz dökmeniz! O bölgeye uyguladığınız saç tozu ile kendinizi daha öz güvenli hissedebilirsiniz.

Binlerce insanın kurtarıcısı olan Toppik Açık Kapatıcı Saç Tozu'na buradaki linke tıklayarak sahip olabilirsiniz.

10. Saç spreyi ile saatlerde dayanan saçlar!

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Saçlarınızı şekillendirdiniz, büyük emeklerle istediğiniz Serenay Sarıkaya görüntüsünü elde ettiniz. Bunca zahmetlerle elde ettiğiniz bu saçın gün boyu size eşlik etmesini isteyebilirsiniz. İşte bu noktada devreye saç spreyleri giriyor. John Frieda; gösterdiği performans ile yurt dışında da herkesin gözdesi olmayı başarmış bir saç spreyi. Saçlarınızın her yerine 20 cm uzaklıktan yukarıdan aşağı doğru uyguladığınız saç spreyi ile saçlarınız da sizin gibi bütün gün ışık saçar ve bozulmaz. Özellikle maşalı saçlarda saç spreyi kullanmak gerçek anlamda hayat kurtaran tüyolardan biri.

Eğer siz de John Frieda Volume Lift saç spreyine sahip olmak isterseniz şimdi buraya tıklayabilirsiniz.

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