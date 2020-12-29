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Seri cinayet sanığı: “Elinize ayağınıza düştüm, beni kurtarın”

29.12.2020 15:28 | Son Güncelleme:
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Seri cinayet sanığı: “Elinize ayağınıza düştüm, beni kurtarın”

Ordu’da, farklı zamanlarda 8 farklı cinayet işlediği gerekçesiyle tutuklu bulunan sanığın duruşmasına devam edildi.

Ordu’da, farklı zamanlarda 8 farklı cinayet işlediği gerekçesiyle tutuklu bulunan sanığın duruşmasına devam edildi. Cinayet sanığı Mehmet Ali Çayıroğlu’nun duruşmada suçlamaları reddederek, “Elinize ayağınıza düştüm, beni kurtarın, beraatimi istiyorum” demesi dikkat çekti.
Ordu’nun Akkuş ilçesinde 2018 yılında yağma, hırsızlık ve kasten öldürme suçlarını işlediği gerekçesi ile tutuklanan ve Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan Mehmet Ali Çayıroğlu’nun, 9 Ağustos 2018 yılında yine Akkuş ilçesi Karaçal Mahallesi’nde Senayi ile Ümit Türedi çiftinin öldürülmesine ilişkin yargılandığı davanın duruşması gerçekleşti. Ünye Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık Çayıroğlu, Sesli ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılım sağladı.
Duruşmada dinlenen tanıklardan H.K., Senayi ve Ümit Türedi çiftini aynı mahalleden olmaları nedeniyle tanıdığını ancak ölümleriyle alakalı bir bilgisinin olmadığını ileri sürdü. Babasının, Mehmet Ali Çayıroğlu’na büyükbaş hayvan sattığını ve sanığın kendisine çoban aradığını söyleyerek, iş teklifinde bulunduğunu ifade eden H.K., “Hayvanların olduğu çiftliği gittim ancak 15 gün sonra çalışabileceğimi söyledim. 15 gün sonra geldiğimde ise sanığın söylemiş olduğu gibi, çiftliği tellerle çevirmediğini gördüm ve hayvanlara sokakta bakamayacağımı söyledim. Maktullerin cenazesinin olduğu gün çiftlikte eşim ve çocuğumla kaldım. Maktullerin kim tarafından ne şekilde öldürüldüğüne dair bilgim bulunmamaktadır” dedi.
Canlı tavuk satışı yapan B.K. isimli tanık ise Mehmet Ali Çayıroğlu ve hayatını kaybedenleri tanımadığını, sanığın kendisinden aldığı 100 tavuğun parasını vermediğini ifade ederek, “Gerekli yasal izinleri alarak cezaevine gittim ve paramı istedim. Bana parayı, Samsun’daki ortağımdan almamı söyledi. Ortağıyla yaptığım telefon görüşmesinde ise, tavukları sattığım kişiden paramı almamı istedi. ben de jandarmanın bilgisi dahilinde çiftliğe giderek, tavuklarımı geri aldım. Başka bir iletişimim olmadı” diye konuştu.

“Elinize ayağınıza düştüm, kurtarın beni”
8 kişiyi öldürmekle suçlanan cinayet sanığı Mehmet Ali Çayıroğlu ise maktullerin öldürülmesinde herhangi bir bağlantısının olmadığını savunarak, “Herhangi bir fiil gerçekleştirmedim. Elinize ayağınıza düştüm, kurtarın beni. Beraatimi istiyorum” ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesini kararlaştırarak duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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