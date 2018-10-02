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Seri katil Atalay Filiz hakkında flaş gelişme! Hastaneye gönderildi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 16:29 | Son Güncelleme

İstanbul'da öğretmen Fatma Kayıkçı, Ankara'da da Göktuğ Demiraslan ve sevgilisini öldürmekten üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Atalay Filiz hakkında, "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davaya devam edildi. Mahkeme, Atalay Filiz’in cezai ehliyetinin tam olup olmadığı ile ilgili şüphelerin kaldırılması için tam teşekküllü bir hastanede gözlem altına alınması ve rapor alınmasına karar verdi.

İstanbul Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına hükümlü sanık Atalay Filiz ile Avukatı Merve Uçanok katıldı. Mahkemenin önceki duruşmasında alınmış olan karara göre belgelerin kandırma kabiliyetinin tespiti için Adli Tıp Kurumu Grafoloji İhtisas Dairesi'nden istenen raporun henüz gelmediği belirtildi.

"DIŞKISINI BİRİKTİRİYOR" İDDİASI

Sanık vekili Arzu Uçanok, Adli Tıp’tan beklenen raporun duruşmanın seyri için önemli olduğunu vurgularken ayrıca sanığın akıl sağlığı ile ilgili şüphelerin kaldırılması için sanık Atalay Filiz’in tam teşekküllü bir hastanede gözlem altına alınarak akıl hastalığının bulunup bulunmadığı konusunda rapor alınması talebini yineledi.

Avukat Uçanok, Atalay Filiz’in çevresi de akıl sağlığının yerinde olmadığının farkında olduğunu, daha önce kaplumbağasını mumyalaması, beyninde çip olduğunu düşünerek film çektirmeye gitmesi, cezaevinde dışkısını biriktirmesi gibi daha birçok davranışın şüpheleri güçlendirdiğini belirtti.

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Mahkeme, Adli Tıp Kurumu Grafoloji İhtisas Dairesi’nden istenen raporun takibini yapmak için ve sanığın üzerine atılı suç yönünden akıl hastalığının olup olmadığının araştırılması için dosyasıyla beraber Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edilerek rapor aldırılması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

ATALAY FİLİZ KİMDİR?

Seri katil zanlısı Atalay Filiz, 2013 ve 2016 yıllarında en az üç cinayetten sorumlu tutulan, Üç yıl boyunca polisten kaçarak farklı kimlikler kullanmak suretiyle farklı illerde yaşayan ve 12 Haziran 2016'da İzmir'in Menderes ilçesinde yakalanan seri katildir.

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Atalay Filiz Göktuğ Demiraslan istanbul Ankara

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
İNSANLARI NASIL NEYLE ÖLDÜRECEĞİNİ BİLİYOR SONRA GİZLENİYPR ZAMAN GEÇİNCE TEKRA ÖLDÜRÜYOR ZEKİ AKILLI VE SABIRLI BU ADAM AKILLI CEZA ALMALI
seri katil tipi yok bildiğin muhabbet kuşu
bumu geri zekalı adam gizlenmeyi biliyor adam öldürmeyi biliyor ama aklı yerinde değil enteresan
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