Seri katil Atalay Filiz hakkında flaş gelişme! Hastaneye gönderildi!

İstanbul Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına hükümlü sanık Atalay Filiz ile Avukatı Merve Uçanok katıldı. Mahkemenin önceki duruşmasında alınmış olan karara göre belgelerin kandırma kabiliyetinin tespiti için Adli Tıp Kurumu Grafoloji İhtisas Dairesi'nden istenen raporun henüz gelmediği belirtildi.
Sanık vekili Arzu Uçanok, Adli Tıp’tan beklenen raporun duruşmanın seyri için önemli olduğunu vurgularken ayrıca sanığın akıl sağlığı ile ilgili şüphelerin kaldırılması için sanık Atalay Filiz’in tam teşekküllü bir hastanede gözlem altına alınarak akıl hastalığının bulunup bulunmadığı konusunda rapor alınması talebini yineledi.
Avukat Uçanok, Atalay Filiz’in çevresi de akıl sağlığının yerinde olmadığının farkında olduğunu, daha önce kaplumbağasını mumyalaması, beyninde çip olduğunu düşünerek film çektirmeye gitmesi, cezaevinde dışkısını biriktirmesi gibi daha birçok davranışın şüpheleri güçlendirdiğini belirtti.
Mahkeme, Adli Tıp Kurumu Grafoloji İhtisas Dairesi’nden istenen raporun takibini yapmak için ve sanığın üzerine atılı suç yönünden akıl hastalığının olup olmadığının araştırılması için dosyasıyla beraber Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edilerek rapor aldırılması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
Seri katil zanlısı Atalay Filiz, 2013 ve 2016 yıllarında en az üç cinayetten sorumlu tutulan, Üç yıl boyunca polisten kaçarak farklı kimlikler kullanmak suretiyle farklı illerde yaşayan ve 12 Haziran 2016'da İzmir'in Menderes ilçesinde yakalanan seri katildir.
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