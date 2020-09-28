Seri katil tarafından kaçırıldıktan sonra kurtulmayı başardı!

24 Haziran 2020’de Kara Robinson Chamberline, arkadaşı duştayken ön bahçede yalnız başına bitkileri suluyordu. Aniden bahçeye doğru bir araba girdi ve arabadaki yabancı Kara’ya kendisine verebileceği dergiler olup olmadığını sordu. Kısa bir süre sonra da boynuna bir silah dayayarak Kara’yı arabaya binmeye zorladı.
Yabancı, Kara’yı arabanın arkasındaki plastik konteynera girmeye zorlayarak, el ve ayak bileklerini bağlarken ağzını da kapattı. Genç kızı dairesine götüren adam, Kara’yı 18 saat boyunca alıkoyarak defalarca cinsel tacizde bulundu. En sonra bu yabancının Richard Evonitz adlı bir seri katil olduğu ortaya çıktı.
@kararobinsonchamberlain
LIVE POSTING THROUGH THE TIMELINE ##truecrime ##serialkiller ##fyp ##follow ##maincharacter ##trauma ##traumarecovery ##live ##surviving ##thrivingandsurviving♬ something traumatic - Courtney Lee Jacobs
Kara kaçabilmek için elinden geleni yapmaya karar vererek, kendisini kaçıran kişi ve zorla alıkonduğu yerle ilgili olabildiğince çok bilgi toplamaya karar verdi. 2018’de Crime Watch Daily ile röportaj yapan Kara, açıklamasında “Onun postalarını okumaya çalıştım. Buzdolabındaki mıknatıslara baktım. Doktorunun ve diş hekiminin kim olduğunu öğrenmiştim” dedi.
Ertesi sabah katil hala uyuyorken, genç kız kaçmayı başardı. Ön kapıdan kaçan Kara yoldan geçen arabalardan birini durdurarak kendisini Richland County Polis Departmanı’na götürmesini istedi.
@kararobinsonchamberlain
##PhotoStory ##maincharacter ##fyp ##foryou ##storytime ##truecrime ##mystory ##isurvived ##traumaticexperience ##survivor ##foryoupage♬ original sound - Kara Chamberlain
Kara’yı kaçıran Evonitz Florida’da Sarasota’ya kaçtı ve burada etrafı polis tarafından kuşatıldığında intihar ederek öldü. Daha sonra Evonitz’in reşit olmayan üç kızın ölümünden sorumlu olduğu ortaya çıktı.
Kaçırılma olayının ardından Kara Richland County Polis Departmanı’nda çalışmaya başladı. Kara lise ve üniversite yıllarının kalanında bu departmanda kurban servisi ve DNA laboratuvarı gibi alanlarda yönetimsel işler yaptıktan sonra polis akademisine katıldı. Buradaki eğitiminin ardından ise Kara cinsel saldırı ve çocuk tacizi vakalarındaki soruşturmalara katılmaya başladı.
@kararobinsonchamberlain
##traumarecovery ##mentalhealthmatters ##anxiety ##edutok ##learnontiktok ##bestrong ##relax ##metime ##gratitude ##coffeechat♬ original sound - Kara Chamberlain
@kararobinsonchamberlain
What does a ##traumaticexperience do to your ##health & do I have PTSD ##edutok ##learnontiktok ##mentalhealthmatters ##bestrong ##relax ##storytime ##metime♬ original sound - Kara Chamberlain
Kara sıklıkla TikTok sayfasında takipçilerinin sorusunu yanıtlıyor. Bir takipçisi, kaçırılmak istenen birinin ne yapması gerektiği sorusuna Kara şöyle cevap verdi;
“Birincisi, yabancı birinin kaçırma teşebbüsünde bulunması o kadar da yaygın değildir. İkincisi, eğer böyle bir şey olursa, mümkünse tekme atın, bağırın, çığlık atın, büyük bir gürültü koparın, koşmayı deneyin. Sizi kovalamaya kalkmayacaktır. Özellikle de kalabalık bir yerdeyseniz. Fakat bazen böyle olmaz. Bazen size ateş edebilir veya kovalayabilir. Eğer bağırabilseydim, tekme veya çığlık atabilseydim muhtemelen kaçırılmazdım. Ama kafana dayalı bir silah varken bunları yapabilmek gerçekten zor”
@kararobinsonchamberlain
Reply to @bleugreenredd SSDGM friends.♬ original sound - Kara Chamberlain
İnsanlar, Kara’nın paylaştığı bilgileri takdir ediyor;
“Elizabeth Smart’la olan röportajından sonra hikayeni takip ettim. Çok güçlüsün, cesursun ve inanılmaz bir rol modelsin.”
“Kurtulmayı başardığın için, kendin ve başka kızlara adalet getirdiğin için çok mutluyum.”