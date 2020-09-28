Seri katil tarafından kaçırıldıktan sonra kurtulmayı başardı!

24 Haziran 2020’de Kara Robinson Chamberline, arkadaşı duştayken ön bahçede yalnız başına bitkileri suluyordu. Aniden bahçeye doğru bir araba girdi ve arabadaki yabancı Kara’ya kendisine verebileceği dergiler olup olmadığını sordu. Kısa bir süre sonra da boynuna bir silah dayayarak Kara’yı arabaya binmeye zorladı.

24 Haziran 2020’de Kara, Richard Evonitz adlı seri katil tarafından kaçırıldı

Yabancı, Kara’yı arabanın arkasındaki plastik konteynera girmeye zorlayarak, el ve ayak bileklerini bağlarken ağzını da kapattı. Genç kızı dairesine götüren adam, Kara’yı 18 saat boyunca alıkoyarak defalarca cinsel tacizde bulundu. En sonra bu yabancının Richard Evonitz adlı bir seri katil olduğu ortaya çıktı.

Adam boğazına bir silah dayayarak Kara’yı zorla arabaya bindirdi

Kara kaçabilmek için elinden geleni yapmaya karar vererek, kendisini kaçıran kişi ve zorla alıkonduğu yerle ilgili olabildiğince çok bilgi toplamaya karar verdi. 2018’de Crime Watch Daily ile röportaj yapan Kara, açıklamasında “Onun postalarını okumaya çalıştım. Buzdolabındaki mıknatıslara baktım. Doktorunun ve diş hekiminin kim olduğunu öğrenmiştim” dedi.

Kara, kendisini kaçıran kişi hakkında bilgi toplamak için onunla konuşmaya çalıştı

Ertesi sabah katil hala uyuyorken, genç kız kaçmayı başardı. Ön kapıdan kaçan Kara yoldan geçen arabalardan birini durdurarak kendisini Richland County Polis Departmanı’na götürmesini istedi.