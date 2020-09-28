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Seri katil tarafından kaçırıldıktan sonra kurtulmayı başardı!

DÜNYA HABERLERİ  | 28.09.2020 15:56 | Son Güncelleme

Kara Robinson Chamberlain, 15 yaşındayken bir seri katil tarafından kaçırıldı. Neyse ki kaçmayı başararak hayatta kalan kadın, TikTok’ta hikayesini ve çok değerli bazı güvenlik tüyoları paylaştı.

Seri katil tarafından kaçırıldıktan sonra kurtulmayı başardı!

24 Haziran 2020’de Kara Robinson Chamberline, arkadaşı duştayken ön bahçede yalnız başına bitkileri suluyordu. Aniden bahçeye doğru bir araba girdi ve arabadaki yabancı Kara’ya kendisine verebileceği dergiler olup olmadığını sordu. Kısa bir süre sonra da boynuna bir silah dayayarak Kara’yı arabaya binmeye zorladı.

24 Haziran 2020’de Kara, Richard Evonitz adlı seri katil tarafından kaçırıldı

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Yabancı, Kara’yı arabanın arkasındaki plastik konteynera girmeye zorlayarak, el ve ayak bileklerini bağlarken ağzını da kapattı. Genç kızı dairesine götüren adam, Kara’yı 18 saat boyunca alıkoyarak defalarca cinsel tacizde bulundu. En sonra bu yabancının Richard Evonitz adlı bir seri katil olduğu ortaya çıktı.

Adam boğazına bir silah dayayarak Kara’yı zorla arabaya bindirdi

@kararobinsonchamberlain

LIVE POSTING THROUGH THE TIMELINE ##truecrime ##serialkiller ##fyp ##follow ##maincharacter ##trauma ##traumarecovery ##live ##surviving ##thrivingandsurviving

♬ something traumatic - Courtney Lee Jacobs

Kara kaçabilmek için elinden geleni yapmaya karar vererek, kendisini kaçıran kişi ve zorla alıkonduğu yerle ilgili olabildiğince çok bilgi toplamaya karar verdi. 2018’de Crime Watch Daily ile röportaj yapan Kara, açıklamasında “Onun postalarını okumaya çalıştım. Buzdolabındaki mıknatıslara baktım. Doktorunun ve diş hekiminin kim olduğunu öğrenmiştim” dedi.

Kara, kendisini kaçıran kişi hakkında bilgi toplamak için onunla konuşmaya çalıştı

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Ertesi sabah katil hala uyuyorken, genç kız kaçmayı başardı. Ön kapıdan kaçan Kara yoldan geçen arabalardan birini durdurarak kendisini Richland County Polis Departmanı’na götürmesini istedi.

Kara ertesi sabah daireden kaçmayı başardı

@kararobinsonchamberlain

##PhotoStory ##maincharacter ##fyp ##foryou ##storytime ##truecrime ##mystory ##isurvived ##traumaticexperience ##survivor ##foryoupage

♬ original sound - Kara Chamberlain

Kara’yı kaçıran Evonitz Florida’da Sarasota’ya kaçtı ve burada etrafı polis tarafından kuşatıldığında intihar ederek öldü. Daha sonra Evonitz’in reşit olmayan üç kızın ölümünden sorumlu olduğu ortaya çıktı.

Bu olay Kara’yı emniyet teşkilatında kariyer yapma konusunda cesaretlendirdi

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Kaçırılma olayının ardından Kara Richland County Polis Departmanı’nda çalışmaya başladı. Kara lise ve üniversite yıllarının kalanında bu departmanda kurban servisi ve DNA laboratuvarı gibi alanlarda yönetimsel işler yaptıktan sonra polis akademisine katıldı. Buradaki eğitiminin ardından ise Kara cinsel saldırı ve çocuk tacizi vakalarındaki soruşturmalara katılmaya başladı.

İki çocuk sahibi olduktan sonra emniyet teşkilatındaki işini bıraktı

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Kara artık dünyanın dört bir yanındaki insanlara motivasyon konuşmaları yapıyor

@kararobinsonchamberlain

##traumarecovery ##mentalhealthmatters ##anxiety ##edutok ##learnontiktok ##bestrong ##relax ##metime ##gratitude ##coffeechat

♬ original sound - Kara Chamberlain

Kara TikTok sayfasında travmalarını ve nasıl üstesinden geldiğini anlatıyor

@kararobinsonchamberlain

What does a ##traumaticexperience do to your ##health & do I have PTSD ##edutok ##learnontiktok ##mentalhealthmatters ##bestrong ##relax ##storytime ##metime

♬ original sound - Kara Chamberlain

Kara sıklıkla TikTok sayfasında takipçilerinin sorusunu yanıtlıyor. Bir takipçisi, kaçırılmak istenen birinin ne yapması gerektiği sorusuna Kara şöyle cevap verdi;

“Birincisi, yabancı birinin kaçırma teşebbüsünde bulunması o kadar da yaygın değildir. İkincisi, eğer böyle bir şey olursa, mümkünse tekme atın, bağırın, çığlık atın, büyük bir gürültü koparın, koşmayı deneyin. Sizi kovalamaya kalkmayacaktır. Özellikle de kalabalık bir yerdeyseniz. Fakat bazen böyle olmaz. Bazen size ateş edebilir veya kovalayabilir. Eğer bağırabilseydim, tekme veya çığlık atabilseydim muhtemelen kaçırılmazdım. Ama kafana dayalı bir silah varken bunları yapabilmek gerçekten zor”

Kara, kaçırılırsanız nasıl kaçabileceğinize dair ipuçları da paylaşıyor

@kararobinsonchamberlain

Reply to @bleugreenredd SSDGM friends.

♬ original sound - Kara Chamberlain

İnsanlar, Kara’nın paylaştığı bilgileri takdir ediyor;

“Elizabeth Smart’la olan röportajından sonra hikayeni takip ettim. Çok güçlüsün, cesursun ve inanılmaz bir rol modelsin.”
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“Kurtulmayı başardığın için, kendin ve başka kızlara adalet getirdiğin için çok mutluyum.”
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