HABER

Serinlemek için girdiği barajda boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 18:09 | Son Güncelleme

Arnavutköy Sazlıbosna Barajı’na balık tutmak için gelen bir genç serinlemek için girdiği suda boğuldu.Olay, saat 17.00 sıralarında Arnavutköy Sazlıbosna Barajı’nda meydana geldi.

Serinlemek için girdiği barajda boğuldu

Arnavutköy Sazlıbosna Barajı’na balık tutmak için gelen bir genç serinlemek için girdiği suda boğuldu.
Olay, saat 17.00 sıralarında Arnavutköy Sazlıbosna Barajı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuz Akpınar ve Mustafa Kocaman balık tutmak için Sazlıbosna Barajı’nın kenarına geldi. Bir süre sonra arkadaşlardan Mustafa Kocaman, serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra Kocaman suda çırpınmaya başlayınca arkadaşı Oğuz Akpınar’da arkadaşını kurtarmak için suya atladı. Gençlerin boğulma tehlikesi yaşadığını gören balıkçılar arkadaşını kurtarmak için suya giren Oğuz Akpınar’ı olta yardımıyla kurtarırken, Mustafa Kocaman ise gözden kayboldu. Balıkçılar sağlık, polis ve itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler genci bulmak için itfaiyenin su altı arama ekibinden yardım isterken, sağlık ekipleri ise sudan çıkarılan Oğuz Akpınar’a müdahalede bulundu. Gözden kaybolan Mustafa Kocaman’ın cansız bedeni dalgıçlar yardımıyla kısa sürede bulunarak suyun dışına çıkarıldı. Gencin cenazesi ambulansla alınarak Arnavutköy Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Serinlemek için girdiği barajda boğuldu

Serinlemek için girdiği barajda boğuldu

Serinlemek için girdiği barajda boğuldu

Serinlemek için girdiği barajda boğuldu

PARTNER Moda yarışmasıyla tanınmıştı! Son hali şaşkına çevirdi Moda yarışmasıyla tanınmıştı! Son hali şaşkına çevirdi
Samandağ’da 3 bin kök Hint keneviri ele geçirildiSamandağ’da 3 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
Av tüfeğiyle yaşamına son verdiAv tüfeğiyle yaşamına son verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da yakalanmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı

Ankara'da yakalanmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

Paranızı iade alabilirsiniz!

Paranızı iade alabilirsiniz!

Galatasaray'dan Falcao bombası

Galatasaray'dan Falcao bombası

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu!

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu!

Adalet Bakanı Gül'den 'idam' açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den 'idam' açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Maltepe'de motokurye feci şekilde hayatını kaybetti

Motokurye feci şekilde hayatını kaybetti!

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Feci ölüm! Denize atlarken kayalıkların arasına düştü

Feci ölüm! Denize atlamak istedi ama...

Samsun'da 16 yaşındaki kız annesinin yanında zorla kaçırıldı

Korkunç olay! Anne darp edildi, kızı kaçırıldı

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü, teslim oldu

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.