HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Serinlemek için girdiği denizde kayboldu!

Serinlemek için girdiği denizde kayboldu!

22.05.2022 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Mezitli ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için denize giren bir kişi kayboldu. Ekiplerin uzun süre aradığı şahıs bulunamadı.

Serinlemek için girdiği denizde kayboldu!

Mersin’de yabancı uyruklu bir şahıs, serinlemek için girdiği denizde kayboldu.

DALGALAR ARASINDA KAYBOLDU

Merkez Mezitli ilçesi Soli sahilinde meydana gelen olayda, arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için denize giren 20’li yaşlardaki yabancı uyruklu genç, dalgalar arasında kayboldu. Gencin denizde kaybolduğunu fark eden sahildeki görevliler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerinin yanı sıra Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye dalgıç ekipleri de sevk edildi.

Ekiplerin uzun süren aramalarına rağmen kaybolan şahıs bulunamazken, havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle arama çalışmalarına ara verildi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Hız yapmayın" diye uyardı... Sonrası korkunç!"Hız yapmayın" diye uyardı... Sonrası korkunç!
Polisi alarma geçiren olay! Balık tutarken buldu, kağıda sarıp minibüsle getirdiPolisi alarma geçiren olay! Balık tutarken buldu, kağıda sarıp minibüsle getirdi
Sığınmacılarla ilgili yapılan ankette dikkat çeken sonuçSığınmacılarla ilgili yapılan ankette dikkat çeken sonuç
Anahtar Kelimeler:
Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

19 yaş büyük sevgilisiyle aşka geldi! Kimseyi umursamadılar

19 yaş büyük sevgilisiyle aşka geldi! Kimseyi umursamadılar

Rüya gerçek oluyor! Fatih Terim'i ilk kez açıkladı

Rüya gerçek oluyor! Fatih Terim'i ilk kez açıkladı

Muhalefet 1994 hezimetine doğru gidiyor

Muhalefet 1994 hezimetine doğru gidiyor

Kalp krizi geçirdiğini anladı, acile sürdü! Doktorun mucize gibi hayata dönüş mücadelesi

Kalp krizi geçirdiğini anladı, acile sürdü! Doktorun mucize gibi hayata dönüş mücadelesi

Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs kaza yaptı!

Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs kaza yaptı!

Bodrum'da sezon açıldı, ücretler gündem oldu! Lahmacun fiyatı...

Bodrum'da sezon açıldı, ücretler gündem oldu! Lahmacun fiyatı...

İlginizi Çekebilir

En ufak temas onu bir heykele dönüştürüp vücudunu kilitliyor

En ufak temas onu bir heykele dönüştürüp vücudunu kilitliyor

Metabolizmayı hızlandırır, libidoyu artırır, mantara karşı korur...

Metabolizmayı hızlandırır, libidoyu artırır, mantara karşı korur...

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Yaş farkına tepki yağdı! “Parası için berabersin”

Yaş farkına tepki yağdı! “Parası için berabersin”

Oğlundan Erşan Kuneri için +18 uyarısı!

Oğlundan Erşan Kuneri için +18 uyarısı!

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.