Serinlemek isterken sağlığınızdan olmayın! Klima kullananlar aman dikkat

Yaz aylarının vazgeçilmezlerinden biri olan klimalar, özellikle kavurucu sıcaklarda rahat nefes almamızı sağlıyor. Klimaların bilinçsiz bir şekilde kullanımı ise sağlığımızdan edebiliyor. Bu yüzden klima kullanırken dikkat etmemiz gereken bazı durumlar söz konusu.

Bilinçsiz klima kullanımı sonucunda bel, boyun, sırt ve kas ağrıları ile birlikte tutulmalarda yaşanabiliyor. Hatta enfeksiyon ve alerjiden zatürre gibi ciddi sağlık problemlerine kadar birçok hastalığa davetiye çıkarıyor.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Emine Bukan Arıca, “Özellikle yaz aylarında oldukça sık yaşanan kas tutulmalarının ve spazmların nedeni genellikle yanlış klima kullanımı oluyor” diyerek klima kullananlara uyarı da bulundu.

''UYURKEN KAPATIN''

Gece uyurken mümkünse klimanın kapatılmasını da öneren Arıca, “Gece uyurken uzun süre aynı noktaya gelen soğuk hava akımının farkına varmıyoruz. Fakat bütün gece soğuk havaya maruz kalan boyun kaslarında gelişen spazm, sabah kendini boynu hareket ettirememek şeklinde belli ediyor. Bu nedenle uyurken klima tamamen kapatılmalı veya tüm vücudu örtecek ince bir örtü kullanılmalı” dedi.

İÇ VE DIŞ SICAKLIK FARKINI DENGELEYİN

Sıcak havada boyun, bel ve sırt bölgeleri terleyerek kasların gevşemesine yol açtığına dikkat çeken Arıca, “Bu sırada klimanın soğuttuğu bir ortama girilmesiyle terli bölgeler aniden soğuk hava ile temas edince kas spazmlarına kapı aralanmış oluyor. Bu nedenle klima kullanımında dikkat edilmesi gereken faktörlerin başında iç sıcaklık ile dış sıcaklık dengesinin çok iyi ayarlanması geliyor.

Bu sıcaklık farkının 10 dereceyi geçmemesine dikkat etmek gerekiyor. Örneğin; dışarıda sıcaklık 40 derece ise klimanın 30 derecede çalıştırılması gerekiyor” diyen Arıca, bu şekilde hareket edilmesinin bireyi kas tutulmalarından ve şiddetli ağrılardan koruyacağını kaydediyor.

VAR OLAN HASTALIKLAR SORUNU BÜYÜTÜYOR

Sadece kas spazmının bile oldukça ağrılı bir durum iken; buna altta yatan boyun fıtığı, kireçlenme, omurga eğrilikleri veya fibromiyalji gibi rahatsızlıklar da eşlik ediyorsa tutulmaların kaçınılmaz hale geleceğini aktaran Arıca, “Ayrıca boyun kaslarında gelişen spazm, gerilim tipi baş ağrılarına neden oluyor. Eğer bireyin migren tipi baş ağrısı şikâyeti de varsa, tekrarlayan boyun spazmı veya tutulması migreni tetikleyerek atağın daha şiddetli geçmesine ve uzun sürmesine sebep olabiliyor” diyor.

KRONİK BİR HAL ALABİLİR

Boyun ve sırt ağrısı şikâyeti ile doktora başvuran hastalarda ihtiyaç duyulması halinde medikal tedavi, egzersiz tedavisi veya fizik tedavi programları uygulandığını söyleyen Arıca, “Tedavi gerektiren hastalarda şikâyetin şiddetine göre farklı yöntemler gündeme gelir. Ağrı kesici ve kas gevşetici ilaçlar ile yakınmaların giderilerek hastanın hareket kabiliyetini kolaylaştırmak hedeflenir. Bunun yanı sıra fizik tedavi yöntemleriyle de hastanın mümkün olduğunca erken bir şekilde hareket kabiliyetine tekrar kavuşması amaçlanır. Diğer bir tedavi yöntemini de egzersiz ve hafif tempolu yüzmedir” diyerek yaz boyunca tekrarlayan ağrı şikâyetleri olan bireylerin sorun kronikleşmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmalarında fayda olduğunu söylüyor.



