Sert kimyasallar olmadan sararan kıyafetleri tekrar beyazlatmanın 5 yeni yolu

Giysilerinizi zararlı kimyasallar veya ağartıcılar olmadan beyazlatmanın 5 doğal yolunu deneyin.

GÜNEŞİ KULLANIN

Beyaz çasmaşırlarınızı yıkadıktan sonra onları bir çamaşır ipine asın ve güneşte kurumasını sağlayın. Güneş hem beyazlarınızı daha beyaz yapacak hem de üstünde lekeler varsa yok edecektir.

LİMON KULLANIN

Limon suyu, beyaz elbiselerinize yeni bir parıltı kazandırabilecek mükemmel bir beyazlatıcıdır. 3 litre sıcak suya yarım bardak limon suyunu iyice karıştırın. Elbiselerinizi 1 saat hatta bir gece bekletin. Giysileri karışımdan çıkarın ve makineye koyun. Normalde nasıl yıkıyorsanız öyle yıkayın. Limon suyunu, giysilerinizden pas lekelerini çıkarmak için de kullanabilirsiniz. Pas lekesinin üzerine limon suyu uygulayın ve biraz krem tartar serpin. Solüsyonu leke üzerine sürün ve yaklaşık 30 dakika bekletin. Lekenin geçtiğini göreceksiniz. Daha sonra makinenizde her zamanki gibi yıkayın.

YIKAMA SIRASINDA BEYAZ SİRKE EKLEYİN

Sirke kıyafetlerin en iyi arkadaşı olmalı. Çamaşırların beyazlatılmasından ve çıkarılması zor lekelerin giderilmesinden, koku giderilmesine kadar, sirke bütün bunları ve daha fazlasını yapabilir. Beyaz çamaşırlarınızı beyazlatmak için, 1/4 bardak limon suyu ile 1/2 fincan damıtılmış beyaz sirkeyi karıştırın. Bu çözeltiyi ağartıcıya alternatif olarak kullanın. Bununla birlikte kokulu kıyafetleriniz varsa son durulama işlemi sırasında çamaşır makinesine 1 bardak sirke ekleyerek kokuları giderebilirsiniz.