Sert kimyasallar olmadan sararan kıyafetleri tekrar beyazlatmanın 5 yeni yolu

Giysilerinizi zararlı kimyasallar veya ağartıcılar olmadan beyazlatmanın 5 doğal yolunu deneyin.
GÜNEŞİ KULLANIN
Beyaz çasmaşırlarınızı yıkadıktan sonra onları bir çamaşır ipine asın ve güneşte kurumasını sağlayın. Güneş hem beyazlarınızı daha beyaz yapacak hem de üstünde lekeler varsa yok edecektir.
LİMON KULLANIN
Limon suyu, beyaz elbiselerinize yeni bir parıltı kazandırabilecek mükemmel bir beyazlatıcıdır. 3 litre sıcak suya yarım bardak limon suyunu iyice karıştırın. Elbiselerinizi 1 saat hatta bir gece bekletin. Giysileri karışımdan çıkarın ve makineye koyun. Normalde nasıl yıkıyorsanız öyle yıkayın. Limon suyunu, giysilerinizden pas lekelerini çıkarmak için de kullanabilirsiniz. Pas lekesinin üzerine limon suyu uygulayın ve biraz krem tartar serpin. Solüsyonu leke üzerine sürün ve yaklaşık 30 dakika bekletin. Lekenin geçtiğini göreceksiniz. Daha sonra makinenizde her zamanki gibi yıkayın.
YIKAMA SIRASINDA BEYAZ SİRKE EKLEYİN
Sirke kıyafetlerin en iyi arkadaşı olmalı. Çamaşırların beyazlatılmasından ve çıkarılması zor lekelerin giderilmesinden, koku giderilmesine kadar, sirke bütün bunları ve daha fazlasını yapabilir. Beyaz çamaşırlarınızı beyazlatmak için, 1/4 bardak limon suyu ile 1/2 fincan damıtılmış beyaz sirkeyi karıştırın. Bu çözeltiyi ağartıcıya alternatif olarak kullanın. Bununla birlikte kokulu kıyafetleriniz varsa son durulama işlemi sırasında çamaşır makinesine 1 bardak sirke ekleyerek kokuları giderebilirsiniz.
KARBONAT EKLEYİN
Karbonat kimyasal olarak yıkama tozu (sodyum karbonat) ile çok benzerdir ve bun nedenle benzer şekilde kullanılabilir. Karbonat ayrıca doğal bir koku gidericidir. Bu nedenle kıyafetleriniz sadece daha parlak olmayacak, aynı zamanda daha doğal olacaktır. Karbonat aynı zamanda hafif bir antiseptiktir, bu nedenle çamaşırlarınız ve çamaşır makineniz bakteri üremesine karşı korunacaktır.
DOĞAL ÇAMAŞIR DETERJANI KULLANIN
Birçoğumuz sadece kimyasal deterjanları tercih ediyoruz ancak bugün doğal olanları da tercih edebiliriz. Aynı kimyasal deterejanlar gibi onlar da kıyafetlerinizi temizlemede ve beyazlatmada etkindir. Bitki bazlı enzimler ve doğal minerallerden oluşan doğal deterjanlar, sentetik deterjanlar kadar sert değildir yani kıyafetlerinizin ömrünü kısaltmazlar.
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