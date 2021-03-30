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'Sertifikalı ölü!' Organları bağışlanacaktı, nefes almaya başladı

30.03.2021 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Minibüsün çarpması sonucu feci şekilde kafa travması geçiren ve doktorlar tarafından beyin sapı ölümünün gerçekleştiği bilgisi alınan genç adam, organları bağışlanacağı sırada tekrar nefes almaya başladı. Bu mucizevi olayın kahramanı Lewis Roberts için 'sertifikalı ölü' adı verildi.

'Sertifikalı ölü!' Organları bağışlanacaktı, nefes almaya başladı

On sekiz yaşındaki Lewis Roberts, minibüsün çarpması sonucu feci şekilde kafa travması geçirdi. Makineye bağlı nefes alıp veren genç adam kazadan dört gün sonra beyin ölümü yaşadı. Organları bağış için alınmadan önce ise bir mucize gerçekleşti. Lewis, kendi başına nefes almaya başladı.

Hollandalı gencin yaşadığı bu mucizevi olay, 'sertifikalı ölü' şeklinde tanımlanıyor.

''AMELİYATTAN HEMEN ÖNCE KENDİ KENDİNE NEFES ALMAYA BAŞLADI''

Şimdi, ailesi, iyileşmesine ve yaralanmalarının bir sonucu olarak ortaya çıkabilecek diğer her şeye yardımcı olmak için insanlardan bağış toplamak istiyor. Söz konusu bağış toplama sayfasında şöyle yazıyor: "13 Mart'ta Lewis, memleketi Leek'te bir minibüsün çarpması sonucu acil ameliyat olduğu hastaneye götürüldüğünde feci kafa travması geçirdi. Dört gün sonra doktorlar ailemize, onun 'beyin sapı ölümü' yaşadığını ve ne yazık ki öldüğü için başka bir şey yapılamayacağı haberini verdiler. Ona veda ettikten sonra, organlarını yedi kişiye verme konusunda bir anlaşma yaptık. Lewis ameliyatından sadece saatler önce, kendi kendine nefes almaya başladı. Bu bir mucizeydi. Her ailenin isteyebileceği bir mucize. O artık, ağrı testlerine tepki vermeye, uzuvlarını kendi başına hareket ettirmeye ve ayrıca başını bir yandan diğer yana hareket ettirmeye, göz kırpmaya ve ayrıca ağzını hareket ettirmeye başladı. aile olarak size çok teşekkür etmek istiyoruz ve Lewis için herkesin duaları ve en iyi dilekleri için çok minnettarız.''

Lewis için binlerce sterlin para toplandı, toplanmaya devam ediyor.

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