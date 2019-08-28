HABER

Servet Kabaklı mezarı başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 12:56 | Son Güncelleme

Türk Edebiyat Vakfı Başkanı ve gazeteci yazar merhum Servet Kabaklı, ölümünün 4’üncü yılında Eyüpsultan Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.Türk Edebiyatı Vakfı Başkanı ve gazeteci yazar merhum Servet Kabaklı, vefatının dördüncü yıl dönümünde ailesi,yakınları ve Türk edebiyat dünyasından isimlerinin katılımıyla düzenlenen törenle anıldı.

Servet Kabaklı mezarı başında anıldı

Türk Edebiyat Vakfı Başkanı ve gazeteci yazar merhum Servet Kabaklı, ölümünün 4’üncü yılında Eyüpsultan Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.
Türk Edebiyatı Vakfı Başkanı ve gazeteci yazar merhum Servet Kabaklı, vefatının dördüncü yıl dönümünde ailesi,yakınları ve Türk edebiyat dünyasından isimlerinin katılımıyla düzenlenen törenle anıldı. Servet Kabaklı’nın mezarı başında düzenlenen anma törenine, eşi Muhterem Kabaklı, oğlu Ahmet Burak Kabaklı, gelini Ayşe Melek Kabaklı ve torunu Semiha Selcen Kabaklı, ağabeyi Serhat Kabaklı, Türk Edebiyatı Vakfı’nın üyeleri ve basın camiasından dostları katıldı.
Türk ve Doğu Türkistan bayraklarının asıldığı Kabaklı’nın mezarı başında, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualar okundu. Sultanahmet’teki Türkistan aşevinde saat 18.00’de okunacak mevlid-i şerif için duyuru yapıldı.
Servet Kabaklı’nın ağabeyi Türk Edebiyat Vakfı Başkanı Serhat Kabaklı, anmanın ardından duygularını basın mensuplarıyla paylaştı. Servet Kabaklı’nın yokluğunu büyük ölçüde hissettiğini söyleyen ağabey Kabaklı, “Yaptıklarıyla gurur duyuyoruz. Yapmak istediklerini tamamlamak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.
Vefatının dördüncü yılında rahmetli babasını mezarı başında andıklarını dile getiren oğlu Ahmet Burak Kabaklı, gelen herkese teşekkür etti. Babası Servet Kabaklı’nın vakıf bir insan olduğu ifade ederek bayrağı bıraktığı yerden devam ettireceğini söyledi.
Gazetecilik mesleğinde 40 yılı merhumla beraber devirdiklerini kaydeden geçmiş dönem MHP Milletvekili gazeteci-yazar Nazif Okumuş, “Servet Kabaklı gazeteciliğinden beri Türk milletinin, Türk devletinin ve Türk-İslam coğrafyasının çok muhteşem, heyecanlı takipçisi oldu. Türk-İslam coğrafyasındaki acıların, sevinçlerin tercümanlığı için en önde yarışan çok özel gazetecilerden biri oldu. Kendisiyle örtüşen ve hayat ikliminde anılır hale gelen bir takım coğrafyalar da kendiliğinden öne çıkmaya başladı. Bunlardan bir tanesi Doğu Türkistan’dı, Türkmeneli, Kerkük ve Karabağ’dı” diye konuştu.

Servet Kabaklı mezarı başında anıldı

Servet Kabaklı mezarı başında anıldı

Caretta carettalar, turistlerle yüzdü Caretta carettalar, turistlerle yüzdü
Yeni AKM yükseliyor... Son durum havadan fotoğraflandıYeni AKM yükseliyor... Son durum havadan fotoğraflandı
Karalar: "Adana Büyükşehir Belediyesi Ocak’tan sonra kar edecek"Karalar: "Adana Büyükşehir Belediyesi Ocak’tan sonra kar edecek"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Ne Davutoğlu'su, Yeniden Refah Partisi geliyor'

'Ne Davutoğlu'su, Yeniden Refah Partisi geliyor'

Eşinden şiddet gören kardeşini kurtardı, sonra ortalık karıştı

Eşinden şiddet gören kardeşini kurtardı, sonra ortalık karıştı

Ömür Gedik'ten tartışma yaratan 'şort' paylaşımı

Ömür Gedik'ten tartışma yaratan 'şort' paylaşımı

Hadise’den “Benim hayatım benim vücudum” paylaşımı

Hadise’den “Benim hayatım benim vücudum” paylaşımı

İstanbul'da lüks otelde silahlı kavga!

İstanbul'da lüks otelde silahlı kavga!

Korkunç olay! Cinsel istismar, darp, mermi yutturma...

Korkunç olay! Cinsel istismar, darp, mermi yutturma...

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğretmen kendisini öldürmesi için kiralık katil tuttu! İddianamede akılalmaz detaylar

'Tuttuğu kiralık katil öldürdü’ iddiasında yeni gelişme!

Antalya'daki 5 yıldızlı otelde dehşet anları! Rus kadın turistin boğazına bıçak dayayıp

Antalya'daki 5 yıldızlı otelde dehşet anları!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: TKP/ML üyesi 3 terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı duyurdu: TKP/ML üyesi 3 terörist yakalandı

Kocaeli'de akılalmaz kaza! Otomobilin motoru 50 metre sürüklendi

Akılalmaz kaza! Otomobilin motoru 50 metre sürüklendi

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme! Duruşma tarihi belli oldu

Emine Bulut cinayetinde yeni gelişme!

Fuhuş için anlaştığı kişi transseksüel çıkınca bıçaklamıştı! Yeni gelişme

Trans bireyi bıçaklayan zanlı serbest kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.