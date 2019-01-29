Servisçilere ara dönemde trafik semineri

Bursa’nın Mudanya ilçesinde servisçilere seminer verildi.

Emniyet Müdürlüğü Trafik Eğitim Şubesi, 182 Nolu Servisçiler Kooperatifi’nde taşıt sürücülerine Karayolları Trafik Kanununu hakkında seminer verdi. Seminere Kaymakam Faik Oktay Sözer, Emniyet Müdürü Serdar Makineci, Şoförler Odası Başkanı Hikmet İlhan ile şoförler katıldı. 2018/2019 öğretim yılı ara dönemi içerisinde ilçede bulunan tüm ticarî taşıt sürücülerine yönelik seminerde trafik kâidelerinin yanı sıra 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda 26.10.2018 tarihi itibarı ile değişen maddeler ve yayalara ilk geçiş hakkının verilmesi ve yaya öncelikli trafik döneminin başlamasıyla ilgili hususlar anlatıldı. Servis taşımacılığı yapan sürücülere okul servis araçlarıyla ilgili belediyeden en kısa sürede güzergâh izin belgesi almaları ve araca ait eksiklikleri sürede gidermeleri yönünde îkâzda bulunuldu.

