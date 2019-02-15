Ses telleri felç olan kadının 90 günlük sessizliği sona erdi

Antalya’da guatr ameliyatı sonrası ses telleri felç olup sesi kısılan kadın, 90 gün sonra sesine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Kadının ilk sözü ise ‘şükür’ oldu.

Finike ilçesinde çiftçilikle uğraşan 2 çocuk annesi 37 yaşındaki Cennet Kılınç, 3 ay önce Kumluca ilçesinde guatr ameliyatı oldu. Ameliyat sonrası ses telleri felç olan Kılınç’ın sesi kısılıp neredeyse duyulamayacak hale geldi. Kılınç, çeşitli hastanelere gitmesine karşın sonuç alamayınca son olarak Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Burada Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Didem Yılmaz ile görüşen Kılınç’ın genel anestezi altında ses telleri enjeksiyonla şişirildi. Genç kadın, başarılı geçen operasyonun ardından ameliyat masasından kalkar kalkmaz eski sesine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

"Ses telini şişirdik"

Ses teli felci nedeniyle Kılınç’ın ses kısıklığı yaşadığını kaydeden Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Didem Yılmaz, yapılan operasyon ve süreç hakkında bilgi vererek, "Biz bu hastamıza genel anestezi altında enjeksiyon yaptık. Ses telini bir madde ile şişirdik ve bu şekilde ses kısıklığının önüne geçmiş olduk. İşlem yarım saat kadar sürüyor. Hastanın durumuna bakıyoruz. Bazı hastaları genel, bazılarını ise lokal anestezi altında alıyoruz. Bu işlemin süresi yaklaşık 10-15 dakika sürüyor. Hemen hızlıca konuşmaya başlıyor. Genel anestezi alan Cennet Hanım bile ameliyat sonrası konuşmaya başladı. Lokal anestezi de yapar yapmaz konuşabiliyor" dedi.

Yöntemin geçici olduğunu vurgulayan Dr. Yılmaz, aynı işlemin 3 seans sürdüğünü ve sıkıntının devam etmesi durumunda kalıcı bir ses materyali koyacaklarını ifade etti.