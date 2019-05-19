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Sesin geldiği yöne gidenler cesediyle karşılaştı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 03:21 | Son Güncelleme

Adıyaman'da başından tabancayla vurulan kişi öldü.

Sesin geldiği yöne gidenler cesediyle karşılaştı!

Alınan bilgiye göre, Gazi Gül, Gazihan Dede Mesire Alanı yakınlarında, 35 DD 6477 plakalı otomobilinde oturduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle kimliği belirsiz kişi ya da kişilerle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gül, başından tabancayla vurularak yaşamını yitirdi.

Silah sesini duyanlar, olay yerine geldiklerinde Gül'ün cansız bedeniyle karşılaştı.

Gül'ün cesedi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Katil zanlısı ya da zanlılarının yakalanması için çalışmalar sürüyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman silahlı saldırı

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