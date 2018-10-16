Sesiniz hakkında duymanız gereken yedi şey

Erkeklerin sesleri, ergenlik çağına girdiklerinde çatallanır. Erkeklerin gırtlağı boğazın içlerine doğru ilerler ve sonra dışarıdan görünür hale gelir. Buna "Adem elması" denir.

Daha sonra dudaklarınız, çeneniz, diliniz ve boğazınızın arkasındaki damak dokusuyla sesiniz oluşur.

Ses telleri denilen iki doku, hava geçerken ileri geri titrer ve garip bir uğultu sesi çıkartır.

Sesiniz çıkmaya göğüs kafesinizden başlar ve buradan gırtlağınız aracılığıyla kontrollü bir hava çıkışı olur.

Ağlayışlarını inceleyerek bebeklerin nereli olduğunu tespit etmenin mümkün olduğunu gösterdiler.

Araştırmacılar, yeni dünyaya gelen Fransız ve Alman bebekleri inceledi ve ağlayışlarındaki iniş ve çıkışların ana dillerindeki tonlamaları taklit ettiğini gördüler.

Bebekler, anne ve babalarının aksanlarını daha ana rahmindeyken kapıyor.

BBC'nin bilim programı The Curious Cases of Rutherford & Fry, bu konudaki tüm araştırmayı yaptı ve bir dizi müthiş keşifte bulundu.

Konuşkan biri olabilir veya şarkı söylemeyi, melodi mırıldanmayı sevebilirsiniz. Peki insanın bu müthiş enstrümanı hakkında neler biliyorsunuz?

Herkes kendine has bir ses tonuyla dünyaya geliyor.

Ses yolu diye bilinen gırtlak ve ağız arasındaki mesafe uzar.

Uzun ses yolu daha derin bir ses üretir ve bu nedenle erkeklerin sesi daha daha kalın çıkar.

Kadınlarda da menapoza girdiklerinde biraz daha az karmaşık bir süreç yaşanır ve sesleri kalınlaşabilir.

4. Sevdiğiniz insanları taklit ediyorsunuz

Birini ne kadar çok severseniz, o kadar çok sesinizi ona benzeyecek şekilde ayarlıyorsunuz.

Yani bir erkek bir kadından hoşlanırsa, sık sık onunkine benzesin diye sesini inceltecektir.

5. Ses telleriniz gevşeyince

Yaşlandıkça ses telleriniz gevşiyor ve konuştukça hava sızdırıyorsunuz, böylece sesiniz hırıltılı bir hale geliyor.

Bu aynı zamanda, neffessiz kaldığınız için çok uzun cümleler kuramamanız anlamına geliyor.

Ayrıca, kaslar zayıfladığı için yaşlandıkça sesiniz inceliyor.

6. Sesiniz, size kıyasla daha uzun süre genç kalıyor

Sesiniz, vücudunuza kıyasla daha geç yaşlanıyor.

Birinin sesini duyarak yaşını tahmin etmeye çalıştığınızda, genellikle daha genç olduğunu düşünüyorsunuz.

7. Sesinizi nasıl zinde tutarsınız?

Aynı vücudunuz gibi, yaşlandıkça sesinizin de sağlıklı kalabilmesi için egzersize ihtiyacı var.